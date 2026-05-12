Inicio Ovación Automovilismo Juan Manuel Fangio
No hay otro igual

Prestigioso estudio inglés eligió a Juan Manuel Fangio como el mejor piloto de la historia: así quedó el podio

Juan Manuel Fangio lidera un estudio que dejó por detrás a otros históricos como Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Ayrton Senna; conoce las razones

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Juan Manuel Fangio ocupa el puesto número 1.

Juan Manuel Fangio ocupa el puesto número 1.

Hay debates en los que es muy difícil llegar a un acuerdo y uno de ellos es "¿cuál es el mejor piloto de la Fórmula 1 de todos los tiempos?"; sin embargo, The Telegraph, el prestigioso medio inglés, decidió ponerle fin a la disputa realizando un estudio que dejó en el primer lugar a Juan Manuel Fangio.

Más allá que se trata de diferentes épocas y que los avances tecnológicos han cambiado muchos - si no todos - los aspectos del deporte motor, fueron capaces de realizar un ranking con los mejores 20 pilotos de la Máxima donde el Chueco se impuso por sobre todos.

Juan Manuel Fangio - Campeón 1955
Juan Manuel Fangio se consagr&oacute; campe&oacute;n con Mercedes Benz en dos oportunidades; la imagen corresponde a 1955.

Juan Manuel Fangio se consagró campeón con Mercedes Benz en dos oportunidades; la imagen corresponde a 1955.

Por qué Juan Manuel Fangio es el mejor piloto de la F1 de la historia

The Telegraph explicó a sus lectores el por qué de la elección: "Si bien Hamilton y Senna son comparables en líneas generales, la Fórmula 1 era un deporte muy diferente en la década de 1950. No contaba con la misma cantidad de talento que tiene ahora, pero Fangio compitió contra muchos otros campeones y grandes figuras, y salió victorioso en la mayoría de las ocasiones".

Es por eso que el informe hizo hincapié en que no se puede negar su dominio estadístico. El argentino logró consagrarse en cinco campeonatos mundiales con cuatro escuderías diferentes, algo impensado hoy en día:

  • Alfa Romero: 1951.
  • Mercedes Benz: 1954 y 1955.
  • Ferrari: 1956.
  • Maserati: 1957.
Juan Manuel Fangio - F1
Los cinco campeonatos mundiales de Juan Manuel Fangio.

Los cinco campeonatos mundiales de Juan Manuel Fangio.

Entre otras preguntas que se hizo el medio británico, surgió: "¿Cómo se puede comparar a Max Verstappen con Juan Manuel Fangio, dos campeones dominantes que compitieron con 60 años de diferencia? Es difícil".

En sintonía con las estadísticas, dieron a conocer cifras sorprendentes manifestando que "si analizamos las cifras proporcionalmente en lugar de en su totalidad, Fangio es insuperable":

  • ganó cinco títulos en ocho temporadas,
  • consiguió la pole position el 56,9 % de las veces,
  • ganó más del 47 % de las carreras en las que participó.
Juan Manuel Fangio
Michael Schumacher dijo sobre Juan Manuel Fangio: "Yo no me comparo con &eacute;l, es parte de otra dimensi&oacute;n".

Michael Schumacher dijo sobre Juan Manuel Fangio: "Yo no me comparo con él, es parte de otra dimensión".

De esta manera el periódico inglés sentenció: "Ningún otro piloto, ni moderno ni de ninguna otra época, se le acerca. A esto hay que añadir que durante la mayor parte de su carrera tuvo más de cuarenta años, y que el riesgo de muerte era mayor entonces".

"Ganó sus cinco títulos con cuatro equipos diferentes. Sigue siendo la figura más importante del automovilismo, incluso después de que sus récords hayan sido superados", concluyó The Telegraph.

Juan Manuel Fangio - Campeón 1956
Juan Manuel Fangio se impuso con Ferrari en 1956.

Juan Manuel Fangio se impuso con Ferrari en 1956.

Los mejores pilotos de la historia con Juan Manuel Fangio como líder

  1. Juan Manuel Fangio: 5 títulos (1951, 1954, 1955, 1954 y 1957) / 24 victorias / 29 poles.
  2. Michael Schumacher: 7 títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004) / 91 victorias / 68 poles.
  3. Lewis Hamilton: 7 títulos (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020) / 105 victorias / 104 poles.
  4. Jim Clark: 2 títulos (1963 y 1965) / 25 victorias / 33 poles.
  5. Ayrton Senna: 3 títulos (1988, 1990 y 1991) / 41 victorias / 65 poles.
  6. Alain Prost: 4 títulos (1985, 1986, 1989 y 1993) / 51 victorias / 33 poles.
  7. Max Verstappen: 4 títulos (2021, 2022, 2023 y 2024) / 71 victorias / 48 poles.
  8. Jackie Stewart: 3 títulos (1969, 1971 y 1973) / 27 victorias / 17 poles.
  9. Niki Lauda: 3 títulos (1975, 1977 y 1984) / 25 victorias / 24 poles.
  10. Alberto Ascari: 2 títulos (1952 y 1953) / 13 victorias / 14 poles.
  11. Nigel Mansell: 1 título (1992) / 31 victorias / 32 poles.
  12. Jack Brabham: 3 títulos (1959, 1960 y 1966) / 14 victorias / 13 poles.
  13. Sebastian Vettel: 4 títulos (2010, 2011, 2012 y 2013) / 53 victorias / 57 poles.
  14. Stirling Moss: 0 títulos (4 subcampeonatos) / 16 victorias / 16 poles.
  15. Fernando Alonso: 2 títulos (2005 y 2006) / 32 victorias / 22 poles.
  16. Mika Hakkinen: 2 títulos (1998 y 1999) / 20 victorias / 26 poles.
  17. Nelson Piquet: 3 títulos (1981, 1983 y 1989) / 23 victorias / 24 poles.
  18. Nico Rosberg: 1 título (2016) / 23 victorias / 30 poles.
  19. Damon Hill: 1 título (1996) / 22 victorias / 20 poles.
  20. Graham Hill: 2 títulos (1962 y 1968) / 14 victorias / 13 poles.

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas