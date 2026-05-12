Prestigioso estudio inglés eligió a Juan Manuel Fangio como el mejor piloto de la historia: así quedó el podio

Por qué Juan Manuel Fangio es el mejor piloto de la F1 de la historia

The Telegraph explicó a sus lectores el por qué de la elección: "Si bien Hamilton y Senna son comparables en líneas generales, la Fórmula 1 era un deporte muy diferente en la década de 1950. No contaba con la misma cantidad de talento que tiene ahora, pero Fangio compitió contra muchos otros campeones y grandes figuras, y salió victorioso en la mayoría de las ocasiones".

Es por eso que el informe hizo hincapié en que no se puede negar su dominio estadístico. El argentino logró consagrarse en cinco campeonatos mundiales con cuatro escuderías diferentes, algo impensado hoy en día:

Alfa Romero: 1951.

Mercedes Benz: 1954 y 1955.

Ferrari: 1956.

Maserati: 1957.

Juan Manuel Fangio - F1 Los cinco campeonatos mundiales de Juan Manuel Fangio. Museo de Juan Manuel Fangio.

Entre otras preguntas que se hizo el medio británico, surgió: "¿Cómo se puede comparar a Max Verstappen con Juan Manuel Fangio, dos campeones dominantes que compitieron con 60 años de diferencia? Es difícil".

En sintonía con las estadísticas, dieron a conocer cifras sorprendentes manifestando que "si analizamos las cifras proporcionalmente en lugar de en su totalidad, Fangio es insuperable":

ganó cinco títulos en ocho temporadas,

consiguió la pole position el 56,9 % de las veces,

ganó más del 47 % de las carreras en las que participó.

Juan Manuel Fangio Michael Schumacher dijo sobre Juan Manuel Fangio: "Yo no me comparo con él, es parte de otra dimensión".

De esta manera el periódico inglés sentenció: "Ningún otro piloto, ni moderno ni de ninguna otra época, se le acerca. A esto hay que añadir que durante la mayor parte de su carrera tuvo más de cuarenta años, y que el riesgo de muerte era mayor entonces".

"Ganó sus cinco títulos con cuatro equipos diferentes. Sigue siendo la figura más importante del automovilismo, incluso después de que sus récords hayan sido superados", concluyó The Telegraph.

Juan Manuel Fangio - Campeón 1956 Juan Manuel Fangio se impuso con Ferrari en 1956. Museo de Juan Manuel Fangio.

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