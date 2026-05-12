Dibu Martínez es noticia en Inglaterra: un club grande de Europa lo quiere

Manchester United quería incorporar al Dibu en enero pasado, pero finalmente el guardavallas se terminó quedando en Birmingham.

Según dijo el sitio TeamTalk, Liverpool está planeando una reestructuración de arqueros y el arquero brasileño Alisson pasaría a la Juventus, por lo que el arquero albiceleste lo reemplazaría.

Mientras que en Aston Villa ya comenzaron a evaluar posibles escenarios ante una eventual salida del Dibu. En Inglaterra incluso surgieron versiones que indican que el club tendría apuntado a James Trafford, arquero vinculado a Manchester City, como una alternativa para reemplazar al argentino en caso de una transferencia.

Dibu Martínez - Emi Buendía Dibu Martínez podría irse al Liverpool.

Aún no hay negociaciones por el pase de Dibu Martínez

Por el momento no hubo negociaciones oficiales ni una oferta formal del Liverpool por el guarvallas campeón del mundo en Qatar 2022, pero el interés empezó a instalarse con fuerza en Inglaterra. A la espera de cómo evolucione la situación de Alisson, el nombre de Emiliano Martínez comienza a ganar espacio como posible protagonista de uno de los movimientos más importantes del próximo mercado de pases europeo.

Liverpool de Inglaterra también tiene a otro arquero en carpeta, si lo de Dibu Martínez no prospera. Se trata de Lucas Chevalier, finalista de la Champions League con PSG y a la sombra del titular Matvéi Safónov.