Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1: cronograma completo del GP de Canadá y dónde verlo por TV

El gran momento de Franco Colapinto

El 2026 de Colapinto en la F1 es ampliamente diferente al que vivió - y sufrió - en 2025 ya que los monoplazas de Alpine están respondiendo a las expectativas y exigencias de los pilotos; además, todo parece indicar que el resto de las escuderías todavía no logran optimizar el rendimiento de sus vehículos, algo que se evidencia competencia tras competencia.

El argentino viene de lograr una importante marca personal ya que la tabla de clasificaciones acusó que se quedó con el séptimo lugar en Miami, por lo que su buen desempeño puede replicarse en el GP de Canadá, para alegría de todos los fanáticos de Alpine.

La escudería francesa ha logrado con Colapinto y Gasly el mejor inicio de temporada de su corta historia, por lo que todo lo que pueda suceder en las próximas competencias colaborará al crecimiento para instaurarse como una de las escuderías que estarán a la vanguardia de los primeros puestos.

La actividad en pista se desarrollará durante el fin de semana del 22, 23 y 24 de mayo. Se trata de una jornada que volverá a contar con el formato Sprint, lo que añade una carga extra de adrenalina y puntos en juego desde el día sábado. Para Colapinto, cada sesión será vital para terminar de hermanarse con el coche en un circuito que no perdona errores y que exige una precisión absoluta en cada frenaje.

GP de Canadá El próximo desafío de Franco Colapinto: el GP de Canadá.

Colapinto va por más en el GP de Canadá

Viernes 22 de mayo: 13.30: Prácticas Libres 1. 17.30: Clasificación Sprint.

Sábado 23 de mayo: 13.00: Carrera Sprint. 17:00: Clasificación.

Domingo 24 de mayo: 17.00: Carrera principal.



La competencia de la Fórmula 1 contará con la televisación de Fox Sports y Disney+ Premium.