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Vuelven a rugir los motores

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1: cronograma completo del GP de Canadá y dónde verlo por TV

Tras su brillante actuación en Miami, donde alcanzó la séptima posición, Franco Colapinto llega al Circuito Gilles Villeneuve con la confianza en alto

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto vuelve a la pista en el GP de Canadá.

Franco Colapinto vuelve a la pista en el GP de Canadá.

Franco Colapinto tuvo una gran actuación en el GP de Miami quedándose en el octavo lugar, pero gracias a la penalización de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) de 20 segundos que sufrió Charles Leclerc (Ferrari) el argentino se quedó con el séptimo puesto. Ahora tiene un nuevo desafío por delante: el Gran Premio de Canadá.

El Circuito Gilles Villeneuve albergará la séptima fecha de la Fórmula 1, aunque solo se han disputado cuatro ya que se suspendieron los compromisos en Bahrain y en Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente.

Franco Colapinto
Franco Colapinto viene de una gran actuaci&oacute;n en Estados Unidos.

Franco Colapinto viene de una gran actuación en Estados Unidos.

El gran momento de Franco Colapinto

El 2026 de Colapinto en la F1 es ampliamente diferente al que vivió - y sufrió - en 2025 ya que los monoplazas de Alpine están respondiendo a las expectativas y exigencias de los pilotos; además, todo parece indicar que el resto de las escuderías todavía no logran optimizar el rendimiento de sus vehículos, algo que se evidencia competencia tras competencia.

El argentino viene de lograr una importante marca personal ya que la tabla de clasificaciones acusó que se quedó con el séptimo lugar en Miami, por lo que su buen desempeño puede replicarse en el GP de Canadá, para alegría de todos los fanáticos de Alpine.

La escudería francesa ha logrado con Colapinto y Gasly el mejor inicio de temporada de su corta historia, por lo que todo lo que pueda suceder en las próximas competencias colaborará al crecimiento para instaurarse como una de las escuderías que estarán a la vanguardia de los primeros puestos.

La actividad en pista se desarrollará durante el fin de semana del 22, 23 y 24 de mayo. Se trata de una jornada que volverá a contar con el formato Sprint, lo que añade una carga extra de adrenalina y puntos en juego desde el día sábado. Para Colapinto, cada sesión será vital para terminar de hermanarse con el coche en un circuito que no perdona errores y que exige una precisión absoluta en cada frenaje.

GP de Canadá
El pr&oacute;ximo desaf&iacute;o de Franco Colapinto: el GP de Canad&aacute;.

El próximo desafío de Franco Colapinto: el GP de Canadá.

Colapinto va por más en el GP de Canadá

  • Viernes 22 de mayo:
    • 13.30: Prácticas Libres 1.
    • 17.30: Clasificación Sprint.
  • Sábado 23 de mayo:
    • 13.00: Carrera Sprint.
    • 17:00: Clasificación.
  • Domingo 24 de mayo:
    • 17.00: Carrera principal.

La competencia de la Fórmula 1 contará con la televisación de Fox Sports y Disney+ Premium.

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