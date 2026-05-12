Ya arrancó la carrera por un banco en la UNCuyo: más de 3.000 aspirantes se anotaron para el ingreso

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Un sistema de nivelación con nuevas exigencias

A diferencia de años anteriores, las autoridades universitarias han destacado que los materiales digitales para este 2026 presentan innovaciones y diferencias significativas. Los contenidos han sido reestructurados para recuperar los saberes básicos indispensables que un estudiante debe dominar antes de transitar el nivel secundario.

Para poder acceder a la instancia de examen presencial, no basta con estar inscripto: la regularidad es la clave.

El cursado virtual requiere la aprobación de los diferentes módulos. Específicamente, los alumnos deben completar y aprobar al menos 5 de los 6 módulos tanto en Lengua como en Matemática. Este trabajo virtual tiene una fecha de caducidad inamovible: concluirá el sábado 15 de agosto a las 23.59.

El cronograma de fechas clave

Para evitar confusiones en un proceso que suele ser de alta carga emocional para los ingresantes, la UNCuyo ha establecido un calendario riguroso que las familias deben agendar:

Martes 8 de septiembre (12 horas): se publicará el listado oficial de los aspirantes habilitados para rendir. Solo aparecerán aquellos que cumplieron con la aprobación de los módulos virtuales.

(12 horas): se publicará el listado oficial de los aspirantes habilitados para rendir. Solo aparecerán aquellos que cumplieron con la aprobación de los módulos virtuales. Sábado 26 de septiembre: será el examen presencial de Lengua .

será el examen presencial de . Sábado 3 de octubre: tendrá lugar la evaluación de Matemática.

Es fundamental destacar que estas instancias no tienen recuperatorio. La ausencia o el aplazo en cualquiera de estas fechas deja al aspirante fuera del orden de mérito de este año. Los lugares y horarios específicos se confirmarán en los días previos a través de las webs institucionales.

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Resultados y asignación de vacantes

La ansiedad por conocer quiénes ocuparán los bancos de escuelas tan tradicionales como el Colegio Universitario Central (CUC) o el DAD se extenderá hasta finales de octubre. El sistema de distribución de vacantes se rige estrictamente por el promedio de las notas obtenidas en los exámenes.

El miércoles 21 de octubre a las 12 se conocerán los resultados para las escuelas de formación técnica: el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear.

En tanto, el jueves 5 de noviembre, también al mediodía, se publicará el orden de mérito definitivo para los bachilleratos orientados: el CUC, la Escuela de Comercio Martín Zapata, la Escuela del Magisterio y el Departamento de Aplicación Docente (DAD).

El ingreso a la UNCuyo es considerado uno de los procesos de selección académica más exigentes de la provincia. La transparencia del orden de mérito y la nivelación previa buscan asegurar que los ingresantes cuenten con las herramientas pedagógicas necesarias para sostener la excelencia que caracteriza a estas instituciones.