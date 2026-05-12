Luis Petri respaldó el discurso libertario contra la marcha universitaria

marcha universitaria El gobierno nacional calificó de "política opositora" la marcha convocada por las universidades en reclamo de fondos. Foto: UNCuyo

Incluso, dijeron “en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a $4.8 billones en 2026”.

La postura del gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario

La Libertad Avanza recordó que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió el recurso extraordinario federal interpuesto por el gobierno nacional para mantener suspendida la cautelar que exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, al menos hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia,

La ley “nació suspendida”, señaló el partido del Presidente en el comunicado que compartió Luis Petri. Eso, porque en la misma, el Congreso no determinó las fuentes de su financiamiento. “Su aplicación – dijeron- equivale a un gasto total de $1,9 billones ($1.900.000.000.000)”.

El argumento del gobierno para no ejecutar la ley sancionada y ratificada en el Congreso es su “compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal. Porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación y más pobreza”.

"Marcha opositora", coincidió Luis Petri

“Durante la administración anterior se les transferían los fondos a las universidades hasta con cuatro meses de atraso, y en el marco de una inflación del 211,4% anual. Hoy esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, recordó La Libertad Avanza, en medio del conflicto con rectores, docentes y estudiantes.

luis petri diputado nacional ley de glaciares Luis Petri compartió la postura del gobierno sobre la marcha universitaria.

Postura desde Mendoza

A diferencia de Luis Petri, que se posicionó directamente del lado del gobierno nacional en la discusión por los fondos para las universidades, el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, eligió una postura equilibrada: si bien ha participado de marchas anteriores, ahora planteó que el sistema educativo debe permitirse, ante todo, debatir cómo se financian las universidades públicas.

"El país necesita discutir el financiamiento educativo", dijo en medio de la polarización nacional alrededor de las universidades y el ajuste presupuestario impulsado por Nación.