Lautaro Martínez salió campeón de la Serie A italiana con el Inter: todos los títulos que tiene el Toro

El delantero Marcus Thuram, a los 45 minutos del primer tiempo, y el volante Henrik Mkhitaryan, a los 35 minutos del complemento, convirtieron los goles del partido.

Así el Inter sacó 12 puntos de diferencia frente al Napoli con nueve por disputarse, por lo que se consagró campeón con tres fechas de anticipación y 82 puntos, mientras que el Parma continúa en la mitad de la tabla, con 42 puntos y ubicado en el duodécimo puesto.

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La apertura del marcador llegó a los 45 minutos de la primera etapa, cuando Thuram recibió un pase filtrado del mediocampista Piotr Zielinski por el costado derecho, dentro del área, y cruzó un remate alto, que entró por el ángulo derecho del arquero Zion Suzuki para el 1-0.

lautaro-martinez-campeon1 Lautaro Martínez tiene la copa de campeón del Calcio.

Luego un nuevo pase en profundidad, esta vez por el costado derecho, habilitó el desmarque a la espalda defensiva rival del delantero argentino Lautaro Martínez, que puso un centro atrás para la llegada de Mkhitaryan, que definió al gol por el segundo palo.

El Inter comenzó a festejar el vigésimo primer Scudetto de su historia -el tercero desde el inicio de la década- con serpentinas de los colores de la bandera italiana y la invasión al campo de juego de los suplentes.

lautaro-martinez-campeon3 Lautaro es pura felicidad.

Además, el Milán perdió por 2-0 con el Sassuolo y todavía no puede asegurar su participación en la próxima UEFA Champions League, misma situación que atraviesa la Juventus tras igualar 1-1 con el Hellas Verona, y el Bologna empató sin goles con el Cagliari, por lo que perdió toda posibilidad de clasificar a copas europeas.

Los 12 títulos de Lautaro Martínez