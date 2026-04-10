Qué le pasó a Lautaro Martínez: alarma en la Selección argentina a solo dos meses del Mundial 2026

Si bien el bahiense será evaluado día a día para estar atentos a su evolución, está claro que cualquier lesión e inactividad en la recta final de la preparación para el Mundial es un dolor de cabeza tanto para el jugador como para el cuerpo técnico.

La condición física de Lautaro Martínez

Con 28 años Lautaro Martínez atraviesa una gran temporada en el Inter con 20 goles y 4 asistencias en 36 encuentros oficiales, pero esa notable producción contrasta con lo que han sido las últimas semanas.

Lautaro Martínez - Inter

La odisea comenzó el pasado 18 de febrero en el partido de ida de los playoffs de la Champions League, cuando debió retirarse a la hora de juego por un desgarro que sufrió en el sóleo de la pierna izquierda.

El ex Racing se perdió la vuelta con el Bodo Glimt; los partidos con Lecce, Genoa, Milan (fue suplente), Atalanta y Fiorentina por la Serie A; la semifinal de ida de la Copa Italia ante el Como y los amistosos la Selección frente a Zambia y Mauritania. Es decir que faltó a 9 encuentros entre fines de febrero y comienzos de abril.

Lautaro Martínez y su camino al Mundial 2026

Con la lista de 26 convocados ya confirmada, la Selección argentina tendrá dos amistosos previos al debut ante Argelia del 16 de junio, serán el 6 y el 9 de junio ante Honduras e Islandia, respectivamente.

Antes de eso el Inter tiene programados 7 partidos por la Serie A, más la semifinal de ida de la Copa Italia ante el Como y una hipotética final.

Son 8 o 9 encuentros de los que ya se sabe que Lautaro se perderá al menos los próximos dos, es decir que llegaría con lo justo al Mundial.