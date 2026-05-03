Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

La continuidad de Mariano Toedtli como DT de Godoy Cruz está en duda

El entrenador de Godoy Cruz Mariano Toedtli se fue silbado por los hinchas tras el empate ante el Deportivo Morón, y su futuro es incierto

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Momentos de incertidumbre se viven en el club Godoy Cruz Antonio Tomba. Si bien públicamente el DT dice que está todo bien, internamente hay muchas dudas sobre su continuidad.

Momentos de incertidumbre se viven en el club Godoy Cruz Antonio Tomba. Si bien públicamente el DT dice que está todo bien, internamente hay muchas dudas sobre su continuidad.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Godoy Cruz empató 2 a 2 frente al Deportivo Morón, en el Feliciano Gambarte por la fecha 12 del torneo de la Primera Nacional, donde el Tomba acumuló su cuarto partido sin ganar. El entrenador Mariano Toedtli volvió a ser cuestionado por los hinchas al término del partido, y se vienen horas decisivas en el club.

Mariano Toedti godoy cruz 2

En la conferencia de prensa de este domingo, el entrenador dijo que se siente respaldado por la dirigencia, sin embargo, el descontento general pone dudas sobre la continuidad de su gestión.

Embed - La conferencia de prensa de Mariano Toedtli en el Gambarte tras el empate entre Godoy Cruz y Morón

Al entrenador, cuando le consultaron sobre su continuidad, aseguró: "Me siento respaldado por la dirigencia. Hasta ahora me ha dado su apoyo. Con los jugadores creen en el trabajo que se está haciendo, y tenemos una buena relación".

Con respecto al empate con Deportivo Morón, afirmó: "Me voy con la sensación de tristeza, por la manera que se dio el partido, donde no pudimos sostener el resultado".

"Nos vamos con bronca por el gran esfuerzo que hacen los jugadores todos los días. Ahora hay que pensar en Racing de Córdoba y tratar de ganar para seguir en los puestos de arriba", agregó el DT que es muy cuestionado por los simpatizantes y le pidieron que se vaya cuando se retiraba del campo de juego.

Sobre el enojo de los hinchas

Con respecto al malestar de los hinchas, afirmó: "El hinchas está enojado con justa razón o no sé si tan justa. Cuando el resultado no se da, es difícil ver algo bueno".

Mariano Toedtli elogió a Daniel Oldrá

El DT habló de la llegada de Daniel Oldrá, el director Deportivo. "Lo conozco de la primera etapa donde estuvimos en la institución. Es una persona positiva para el club, conoce este plantel, a formado a la mayoría de los jugadores y su experiencia es muy importante", opinó.

Los once partidos que ha dirigido Mariano Toedtli en Godoy Cruz

Mariano Toedtli ha estado al frente del plantel profesional del Club Godoy Cruz Antonio Tomba en once partidos, en los que se registran tres triunfos, siete empates y una derrota.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas