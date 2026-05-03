La continuidad de Mariano Toedtli como DT de Godoy Cruz está en duda

Embed - La conferencia de prensa de Mariano Toedtli en el Gambarte tras el empate entre Godoy Cruz y Morón

Al entrenador, cuando le consultaron sobre su continuidad, aseguró: "Me siento respaldado por la dirigencia. Hasta ahora me ha dado su apoyo. Con los jugadores creen en el trabajo que se está haciendo, y tenemos una buena relación".

Con respecto al empate con Deportivo Morón, afirmó: "Me voy con la sensación de tristeza, por la manera que se dio el partido, donde no pudimos sostener el resultado".

"Nos vamos con bronca por el gran esfuerzo que hacen los jugadores todos los días. Ahora hay que pensar en Racing de Córdoba y tratar de ganar para seguir en los puestos de arriba", agregó el DT que es muy cuestionado por los simpatizantes y le pidieron que se vaya cuando se retiraba del campo de juego.

Sobre el enojo de los hinchas

Con respecto al malestar de los hinchas, afirmó: "El hinchas está enojado con justa razón o no sé si tan justa. Cuando el resultado no se da, es difícil ver algo bueno".

Mariano Toedtli elogió a Daniel Oldrá

El DT habló de la llegada de Daniel Oldrá, el director Deportivo. "Lo conozco de la primera etapa donde estuvimos en la institución. Es una persona positiva para el club, conoce este plantel, a formado a la mayoría de los jugadores y su experiencia es muy importante", opinó.

Los once partidos que ha dirigido Mariano Toedtli en Godoy Cruz

Mariano Toedtli ha estado al frente del plantel profesional del Club Godoy Cruz Antonio Tomba en once partidos, en los que se registran tres triunfos, siete empates y una derrota.