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Por qué razón Colapinto finalizó séptimo en el GP de Miami de Fórmula 1

Franco Colapinto consiguió este domingo su mejor posición en la Fórmula 1 al finalizar séptimo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Colapinto hizo una gran carrera en el GP de Miami.

Colapinto hizo una gran carrera en el GP de Miami.

Finalmente Franco Colapinto ganó un puesto y así consiguió este domingo su mejor posición desde que compite en la Fórmula 1 al finalizar séptimo. Es que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) le impuso una sanción de 20 segundos al piloto de Ferrari Charles Leclerc.

El pilarense de 22 años había terminado la carrera en la octava ubicación tras cumplir una gran labor, pero el ente regulador de la máxima categoría del deporte decidió castigar al corredor monegasco por salirse de la pista en reiteradas ocasiones.

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Colapinto abraza a Kimi Antonelli, el ganador del GP de Miami.

Colapinto abraza a Kimi Antonelli, el ganador del GP de Miami.

Colapinto logró el mejor puesto desde que está en la Fórmula 1

Así Colapinto logró su mejor resultado desde que está en la F1. Este domingo había conseguido igualar el éxito alcanzado en Bakú, Azerbaiyán en 2024 cuando culminó octavo a bordo del Williams, y sumó 6 puntos clave para el equipo francés.

Cuando la carrera terminaba en el circuito alrededor del Hard Rock Stadium el monegasco perdió el control de su monoplaza en la curva 3 y protagonizó un incidente que dejó mal a su monoplaza, lo cual llevó a que esos últimos kilómetros sean de supervivencia mientras intentaba defenderse de los embates de George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).

Tras esa complicada última vuelta, se abrió una investigación contra Leclerc por "abandonar la pista varias veces y conducir en condiciones inseguras".

Por otro lado, el triunfo quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

La quinta fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de tres semanas, cuando se dispute el Gran Premio de Canadá.

Así quedó el campeonato de pilotos de Fórmula 1:

  1. Kimi Antonelli: 100 puntos
  2. George Russell: 80
  3. Charles Leclerc: 59
  4. Lando Norris: 51
  5. Lewis Hamilton: 51

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