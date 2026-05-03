Por qué razón Colapinto finalizó séptimo en el GP de Miami de Fórmula 1

Colapinto logró el mejor puesto desde que está en la Fórmula 1

Así Colapinto logró su mejor resultado desde que está en la F1. Este domingo había conseguido igualar el éxito alcanzado en Bakú, Azerbaiyán en 2024 cuando culminó octavo a bordo del Williams, y sumó 6 puntos clave para el equipo francés.

Cuando la carrera terminaba en el circuito alrededor del Hard Rock Stadium el monegasco perdió el control de su monoplaza en la curva 3 y protagonizó un incidente que dejó mal a su monoplaza, lo cual llevó a que esos últimos kilómetros sean de supervivencia mientras intentaba defenderse de los embates de George Russell (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull).

Tras esa complicada última vuelta, se abrió una investigación contra Leclerc por "abandonar la pista varias veces y conducir en condiciones inseguras".

Por otro lado, el triunfo quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

La quinta fecha en el campeonato de Fórmula 1 será dentro de tres semanas, cuando se dispute el Gran Premio de Canadá.

Así quedó el campeonato de pilotos de Fórmula 1: