Carlos Becerra y Belén Alegre, los ganadores de la Maratón Internacional de Mendoza 2026

"La verdad que estoy muy feliz, muy orgullosa de haberlo logrado. Es un sueño para mí cumplido, que lo vengo trabajando desde el año pasado, así que bueno, muy agradecida con todas las personas que me han acompañado en este proceso", dijo Alegre haciendo honor a su apellido.

"Para mí correr un maratón es un gran desafío. Si bien he corrido otras distancias, pero correr y preparar un maratón no es fácil, tenés que disponer de mucho tiempo. Entonces, poder terminar ya un maratón para mí es un montón. Es un proceso que uno lo trabaja tanto físico como mental. Si bien este año me pasaron cosas muy duras a nivel personal, jamás dejé de entrenar y en base a eso, bueno, lo pude lograr y fortalecerme mucho más mentalmente", reveló la ganadora con un tiempo de 2 horas y 54 minutos.

Embed - Belén Alegre, la ganadora de los 42k

"Es un gran orgullo poder terminar primera en una carrera a nivel internacional, digamos, para mí es un montón. Así que muy feliz y agradecida a Dios y a la vida de darme esta oportunidad", insistió.

Para Carlos Becerra la MIM 2026 fue una revancha personal

"Estoy feliz. Veníamos con la revancha y fue una carrera muy sufrida al final muchos calambres también estaba pesado, pero nada, pudimos hacerlo mejor y salió una carrera prolija de principio a fin. Pudimos puntear desde el kilómetro dos, y la verdad que es muy difícil poder correr solo un maratón", destacó Carlos Becerra, ganador de los 42K de la MIM 2026.

Embed - Carlos Becerra, ganador de la MIM 2026

Además de dedicárselo a su equipo Becerra se animó a dar un mensaje a los que piensan en correr una carrera de larga distancia: "Que se animen, que lo haga cada uno a su ritmo y que confíen en el entrenamiento, que todo es su cabeza y muchas ganas".