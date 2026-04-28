La Maratón Internacional de Mendoza ultima detalles para su edición 2026: recorridos y horarios

En cuanto a las largadas, la distancia principal de 42 kilómetros iniciará en los puentes de Cacheuta a las 8, mientras que la media maratón partirá desde el barrio Portal Vistalba y los 10 kilómetros desde la Rotonda de Palmares Valley. La prueba de 4 kilómetros tendrá su largada y llegada en el Parque General San Martín, a metros de los tradicionales portones.

Durante el recorrido, los corredores contarán con puestos de hidratación, asistencia sanitaria, geles energéticos y frutas, para garantizar condiciones óptimas para la competencia. Y al finalizar, todos los participantes recibirán su medalla de finisher, como reconocimiento.

La Expo y entrega de kits se realizará en la Nave Cultural, el viernes 1 de mayo de 11 a 19 y el sábado 2 de mayo de 9 a 17, instancia clave para la organización y acreditación de los participantes.

El recorrido de la MIM 2026

El recorrido, certificado a nivel internacional, ofrece un circuito único que combina exigencia deportiva con algunos de los paisajes más emblemáticos de la provincia: la cordillera de los Andes como telón de fondo, el río Mendoza, los viñedos de Luján de Cuyo y la característica arboleda mendocina.

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El servicio de Bus oficial de la MIM traslada al participante a cada zona de largada previo a la carrera. Los cupos son limitados y cada bus estará señalizado con cartelería según la distancia.

Es importante aclarar que el bus oficial no hace paradas intermedias ni regresa nuevamente a la largada y que una vez contratado el servicio, no es trasladable a otras distancias, es válido únicamente para la adquirida y no es posible modificarlo.

Este servicio es adicional y opcional, sale desde los Caballitos de Marly (Parque General San Martín) y el horario límite de salida es a las 5.30 (42 y 21km) y 6.30 (10km).

Placas alusivas a la Maratón Internacional de Mendoza

En la previa del evento, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, junto a Ignacio Haudet, director de Biodiversidad y Ecoparque de Mendoza, y Mauricio Ginestar, director de Alto Rendimiento, encabezaron la colocación de placas alusivas en el Parque General San Martín, destacando el valor histórico y deportivo de la MIM en el calendario provincial.

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Este espacio emblemático será además el punto de llegada de todas las distancias y escenario central para el acompañamiento del público.

El subsecretario de Deportes destacó: “Esta maratón no solo promueve el deporte y los hábitos saludables, sino que también posiciona a Mendoza como sede de grandes eventos internacionales. Es una oportunidad para mostrar nuestros paisajes, nuestra infraestructura y el trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones deportivas”.