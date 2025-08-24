El ugandés Jacob Kiplimo ganó la Media maratón de Buenos Aires mejorando la marca anterior de una competencia que también fue récord en cantidad de inscriptos.

La tradicional prueba de atletismo denominada Media maratón de Buenos Aires, que se corre desde 1989 fue ganada este domingo por el corredor ugandés Jacob Kiplimo. Participaron más de 27 mil corredores, lo que marcó un récord de inscriptos, llegados de más de 30 países.

Este domingo en el barrio porteño de Palermo, se realizó la Media maratón de Buenos Aires la cual inició y culminó en la intersección de la Avenida Figueroa Alcorta y Dorrego.

El recorrido de 21 kilómetros comenzó a las 8 horas y se consolidó como la prueba atlética más convocante de Latinoamérica, con un récord de inscriptos de más de 30 países y la presencia de figuras del atletismo internacional.

El olímpico Jacob Kiplimo ganó la Media Maratón de Buenos Aires con récord

El primer puesto del circuito urbano se lo llevó el ugandés medallista olímpico de 24 años, Jacob Kiplimo, con un récord de 58 minutos y 29 segundos. La anterior plusmarca fue de 59' 07'' registarda en 2019 por el keniata Bedan Karoki Muchiri.

El segundo lugar fue para el etíope Seifu Tura Abdiwak con un registro de 59 minutos y 56 segundos. El tercero fue el keniano Vinicent Nyamongo Nyageo con un tiempo de 59 minutos y 57 segundos.

En cuanto a los argentinos, Laureano Rosa fue el mejor con un tiempo de una hora, 4 minutos y 8 segundos. Lo siguió Manuel Córsico quien completó el recorrido en 1 hora, 5 minutos y 1 segundo y el tercero fue para Nahuel Di Leva que registró 1 hora, 5 minutos y 14 segundos.

