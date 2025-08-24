La tradicional prueba de atletismo denominada Media maratón de Buenos Aires, que se corre desde 1989 fue ganada este domingo por el corredor ugandés Jacob Kiplimo. Participaron más de 27 mil corredores, lo que marcó un récord de inscriptos, llegados de más de 30 países.
Atletismo: el ugandés Jacob Kiplimo se quedó con la Media maratón de Buenos Aires
