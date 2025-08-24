Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gcba/status/1959617110906388789&partner=&hide_thread=false Más de 27 mil personas corrieron la Media Maratón de Buenos Aires. pic.twitter.com/kGHv3XfdY6 — Buenos Aires Ciudad (@gcba) August 24, 2025

El olímpico Jacob Kiplimo ganó la Media Maratón de Buenos Aires con récord

El primer puesto del circuito urbano se lo llevó el ugandés medallista olímpico de 24 años, Jacob Kiplimo, con un récord de 58 minutos y 29 segundos. La anterior plusmarca fue de 59' 07'' registarda en 2019 por el keniata Bedan Karoki Muchiri.

El segundo lugar fue para el etíope Seifu Tura Abdiwak con un registro de 59 minutos y 56 segundos. El tercero fue el keniano Vinicent Nyamongo Nyageo con un tiempo de 59 minutos y 57 segundos.

En cuanto a los argentinos, Laureano Rosa fue el mejor con un tiempo de una hora, 4 minutos y 8 segundos. Lo siguió Manuel Córsico quien completó el recorrido en 1 hora, 5 minutos y 1 segundo y el tercero fue para Nahuel Di Leva que registró 1 hora, 5 minutos y 14 segundos.