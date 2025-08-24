Ante la pregunta de un periodista, Russo no dudó: "El nivel de Paredes es completamente distinto, es uno de los mejores jugadores que tuve, a un nivel muy alto, resuelve todo muy simple, con una velocidad distinta a los demás", comentó.

"Es importante para el grupo y para todos, es un LÍDER, líder en la Selección Argentina, en un montón de cosas, hay que saberlo llevar y que se mantenga, en muchas cosas, agradecido que lo puedo dirigir", cerró Miguelo.

paredes, boca Una vez más, Paredes fue el dueño de la pelota en el partido vs Banfield

Ante el regreso del buen nivel futbolístico, y el fin de la peor racha negativa en la historia del club, Russo dejó en claro que Boca luchará por conseguir el Torneo Clausura. "Hay que trabajar TODO, buscaremos lo mejor, en Boca siempre buscás un campeonato, siempre, es una realidad", cerró.

El partido de Leandro Paredes, en números

Una vez más, Leandro Paredes fue dueño del mediocampo y el máximo responsable del buen juego de Boca, y lo cierto es que las estadísticas así lo demuestran.

Paredes fue el jugador con más tiros al arco, con cinco remates, y además fue quien más tocó la pelota, con un total de 115 veces.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/futbolscan/status/1959755188668858730&partner=&hide_thread=false Leandro Paredes vs Banfield:



1º en remates [5]

1º en toques [115]

1º en recuperaciones [8]

1º en pases precisos [80/91]

1º en pases al último tercio [21]

1º en pases largos precisos [6/9]

1º en gambetas completadas [2/3] pic.twitter.com/bIQBOKEuC3 — FutbolScan (@futbolscan) August 24, 2025

Por otro lado, el campeón del mundo fue el que más veces recuperó, el que más pases completó y, como si fuese poco, el que más gambetas realizó.