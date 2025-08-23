La ausencia más destacada es la de Kevin Zenón. El mediocampista, titular en los primeros encuentros del ciclo de Miguel Ángel Russo, perdió protagonismo tras expresar su deseo de ser transferido. Mientras no demuestre intención de continuar en el club, el entrenador decidió dejarlo fuera de las convocatorias.

Otros tres jugadores que quedan fuera respecto a la nómina del partido ante Independiente Rivadavia son Lucas Blondel, Agustín Martegani e Ignacio Miramón, quienes no sumaron minutos bajo la gestión de Russo y tampoco estarán contra Banfield.

Por cuestiones físicas, se suman las ausencias de Boca: Ander Herrera, que recién volvió a trabajar con pelota tras sufrir su quinto desgarro, y Tomás Belmonte, lesionado en el partido ante Huracán.

Por último, el DT mantuvo la estrategia de la triple convocatoria en el arco, citando a los experimentados Agustín Marchesín y Javier García, junto al joven Leandro Brey.

El probable equipo de Boca

Miguel Ángel Russo pondría desde el inicio a: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia,Alan Aguirre,Carlos Palacios, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.