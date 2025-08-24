Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Alexis Matteo rescató aspectos positivos del empate del Deportivo Maipú ante Los Andes

El entrenador del Deportivo Maipú hizo un análisis de la igualdad ante el Milrayitas en el Omar Higinio Sperdutti.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Alexis Matteo hizo un balance positivo del empate del Deportivo Maipú ante Los Andes. Foto: Axel Lloret/UNO.

Alexis Matteo hizo un balance positivo del empate del Deportivo Maipú ante Los Andes. Foto: Axel Lloret/UNO.

Deportivo Maipú igualó 1 a 1 con Los Andes por la fecha 28 de la Primera Nacional en el Omar Higinio Sperdutti. En un duelo directo por la permanencia en zona de Reducido, el Cruzado rescató un punto y se mantiene octavo en la tabla de posiciones.

Sobre el partido, el entrenador Alexis Matteo confesó quedarse con una sensación un tanto amarga por no poder dejar los tres puntos en casa. "Sabíamos que teníamos que hacernos fuertes de local, sumar de a tres. Veníamos de dos derrotas seguidas pero, por cómo se dio el partido, creo que el punto suma. Sobre todo por la producción del equipo", comenzó analizando el entrenador del Deportivo Maipú.

Alexis Matteo maipú
Alexis Matteo lament&oacute; no dejar los tres puntos de local ante Los Andes pero destac&oacute; los aspectos positivos del Deportivo Maip&uacute; tras la igualdad. Foto: Axel Lloret/UNO.

Alexis Matteo lamentó no dejar los tres puntos de local ante Los Andes pero destacó los aspectos positivos del Deportivo Maipú tras la igualdad. Foto: Axel Lloret/UNO.

Los aspectos positivos del Deportivo Maipú para el DT Alexis Matteo

Sobre la producción futbolística del Deportivo Maipú, Alexis Matteo destacó las aristas que le gustaron del equipo ante Los Andes. "En líneas generales, el equipo anduvo muy bien. Generó, se hizo de la pelota. Desde la actitud estuvo siempre 10 puntos".

El próximo compromiso del Cruzado será ante el líder de la zona, Deportivo Madryn, nuevamente en condición de local. Para ese encuentro, la confianza del entrenador es alta óptima dada la intención de siempre sumar en casa. "Siempre que jugamos de local esperamos la victoria. Madryn es un gran equipo y nosotros sabemos lo que podemos dar y creo que podemos ganar", concluyó el entrenador al respecto.

Embed - Alexis Matteo destacó los aspectos positivos del Deportivo Maipú ante Los Andes

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas