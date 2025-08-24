Alexis Matteo rescató aspectos positivos del empate del Deportivo Maipú ante Los Andes

Sobre el partido, el entrenador Alexis Matteo confesó quedarse con una sensación un tanto amarga por no poder dejar los tres puntos en casa. "Sabíamos que teníamos que hacernos fuertes de local, sumar de a tres. Veníamos de dos derrotas seguidas pero, por cómo se dio el partido, creo que el punto suma. Sobre todo por la producción del equipo", comenzó analizando el entrenador del Deportivo Maipú.

Alexis Matteo maipú Alexis Matteo lamentó no dejar los tres puntos de local ante Los Andes pero destacó los aspectos positivos del Deportivo Maipú tras la igualdad. Foto: Axel Lloret/UNO.

Los aspectos positivos del Deportivo Maipú para el DT Alexis Matteo

Sobre la producción futbolística del Deportivo Maipú, Alexis Matteo destacó las aristas que le gustaron del equipo ante Los Andes. "En líneas generales, el equipo anduvo muy bien. Generó, se hizo de la pelota. Desde la actitud estuvo siempre 10 puntos".