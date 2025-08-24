Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú recibe a Los Andes en un duelo clave para llegar al Reducido

Deportivo Maipú se enfrenta de local con Los Andes por la fecha 28 de la Zona A de la Primera Nacional. Será este domingo a las 15.30

Carolina Quiroga
Deportivo Maipú recibe a Los Andes. Foto: Axel Lloret/UNO.

Deportivo Maipú, buscando la recuperación, jugará ante su gente este domingo desde las 15.30 frente a Los Andes, en un partido válido por la 28° ronda de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

El encuentro que protagonizarán el Cruzado y el Milrayitas se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El árbitro designado es Maximiliano Macheroni y se podrá ver por TyC Sports Play.

deportivo-maipu
Foto: Axel Lloret/UNO.

El partido

El encuentro comenzó con intensidad por parte del Deportivo Maipú, buscando conexión entre las líneas para poder llegar al área rival. Sin embargo, la primera situación clara la tuvo Los Andes, con una habilitación del ex Lepra, Mauricio Asenjo, para Echavarría por el sector izquierdo. El extremo envió el centro para el ex Godoy Cruz, Matías González, que entraba solo por derecha y que terminó por desperdiciar la chance con un remate por encima del travesaño.

maipu los andes 1
Foto: Axel Lloret/UNO.

Minutos después, Franco Saccone probó desde afuera y pudo haber puesto en ventaja al Cruzado de no haber sido por un pequeño desvío en la dirección al arco. Un córner, luego, le dio la posibilidad de convertir a Luciano Paredes con un cabezazo que también se fue por arriba del travesaño.

Sin mayores luces que iluminaran un juego vistoso el resto de la primera etapa, el cotejo se fue al descanso igualado en cero.

