Deportivo Maipú recibe a Los Andes en un duelo clave para llegar al Reducido

El encuentro que protagonizarán el Cruzado y el Milrayitas se jugará en el estadio Omar Higinio Sperdutti. El árbitro designado es Maximiliano Macheroni y se podrá ver por TyC Sports Play.

deportivo-maipu Foto: Axel Lloret/UNO.

El partido

El encuentro comenzó con intensidad por parte del Deportivo Maipú, buscando conexión entre las líneas para poder llegar al área rival. Sin embargo, la primera situación clara la tuvo Los Andes, con una habilitación del ex Lepra, Mauricio Asenjo, para Echavarría por el sector izquierdo. El extremo envió el centro para el ex Godoy Cruz, Matías González, que entraba solo por derecha y que terminó por desperdiciar la chance con un remate por encima del travesaño.

maipu los andes 1 Foto: Axel Lloret/UNO.

Minutos después, Franco Saccone probó desde afuera y pudo haber puesto en ventaja al Cruzado de no haber sido por un pequeño desvío en la dirección al arco. Un córner, luego, le dio la posibilidad de convertir a Luciano Paredes con un cabezazo que también se fue por arriba del travesaño.

Sin mayores luces que iluminaran un juego vistoso el resto de la primera etapa, el cotejo se fue al descanso igualado en cero.