Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú perdió con San Martín de Tucumán el partido pendiente y sufrió su segunda caída consecutiva

Deportivo Maipú cayó de visitante frente a San Martín de Tucumán en el encuentro postergado de la 25ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional

Por UNO
Maipú se mantiene en zona de clasificación al Reducido.

Maipú se mantiene en zona de clasificación al Reducido.

Deportivo Maipú cayó 2 a 1 de visitante ante San Martín de Tucumán el encuentro postergado de la 25ta fecha de la Zona A del torneo de la Primera Nacional.

El cotejo reprogramado se disputó en el estadio La Ciudadela donde los goles lo hicieron a los 35' Juan Cruz Esquivel, a los 19' del segundo tiempo el arquero Darío Sand, de penal y a los 36' descontó Luciano Paredes para el visitante.

maiopu san martin
Deportivo Maip&uacute; no pudo con San Mart&iacute;n, en Tucum&aacute;n.

Deportivo Maipú no pudo con San Martín, en Tucumán.

El partido fue de ida y vuelta, los dos tuvieron oportunidades de marcar en los primeros 20' pero la más clara fue para el Cruzado aunque el remate de Marcelo Eggel fue bien atajado por el arquero local.

Luego, el que remató apenas desviado fue Ozuna e inmediatamente un cabezazo de Bonacci fue contenido por Darío Sand.

Pasados los 30' el partido debió detenerse por incidentes detrás del arco de Pietrobono y tras un par de minutos se pudo continuar sin problemas y con más protagonismo en el juego de parte del local que se puso en ventaja a través de Esquivel.

maipu san martin

Con el ingreso de Rubens Sambueza, Alexis Matteo buscó tener más juego en el ataque e ir a buscar el empate ante un rival que se retrasó para cuidar la diferencia.

Matteo hizo ingresar también a Villarreal y Silva, con la clara intención de buscar el gol de la igualdad, aunque San Martín, de contra, tuvo chances de estirar la ventaja y a los 17', en un córner, el árbitro sancionó penal para el dueño de casa.

Después de las protestas remató el arquero Darío Sand, de 37 años, y marcó el primer tanto de su carrera para establecer el 2 a 0.

Maipú siguió buscando y fue Sambueza el que encontró a Paredes para que marque el descuento e ilusione a Maipú, aunque finalmente el 2 a 1 no se modificó.

Maipú perdió en Tucumán, sufrió su segunda derrota consecutiva y al menos se mantiene octavo, en zona de clasificación al Reducido, con 36 puntos.

El próximo desafío para el Cruzado será este domingo a las 15.30, en el Omar Higinio Sperdutti, ante Los Andes.

Embed

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas