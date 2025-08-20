Deportivo Maipú perdió con San Martín de Tucumán el partido pendiente y sufrió su segunda caída consecutiva

Luego, el que remató apenas desviado fue Ozuna e inmediatamente un cabezazo de Bonacci fue contenido por Darío Sand.

Pasados los 30' el partido debió detenerse por incidentes detrás del arco de Pietrobono y tras un par de minutos se pudo continuar sin problemas y con más protagonismo en el juego de parte del local que se puso en ventaja a través de Esquivel.

maipu san martin

Con el ingreso de Rubens Sambueza, Alexis Matteo buscó tener más juego en el ataque e ir a buscar el empate ante un rival que se retrasó para cuidar la diferencia.

Matteo hizo ingresar también a Villarreal y Silva, con la clara intención de buscar el gol de la igualdad, aunque San Martín, de contra, tuvo chances de estirar la ventaja y a los 17', en un córner, el árbitro sancionó penal para el dueño de casa.

Después de las protestas remató el arquero Darío Sand, de 37 años, y marcó el primer tanto de su carrera para establecer el 2 a 0.

Maipú siguió buscando y fue Sambueza el que encontró a Paredes para que marque el descuento e ilusione a Maipú, aunque finalmente el 2 a 1 no se modificó.

Maipú perdió en Tucumán, sufrió su segunda derrota consecutiva y al menos se mantiene octavo, en zona de clasificación al Reducido, con 36 puntos.

El próximo desafío para el Cruzado será este domingo a las 15.30, en el Omar Higinio Sperdutti, ante Los Andes.