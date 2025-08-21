Juan Carrasco no estará en el festival de boxeo Cuna de Campeones III junto a Brisa Alfonzo

Embed - Jorge Pandolfino explicando la baja de Juan Carrasco para su pelea del 29 en el Vicente Polimeni

boxeo-polimeni-andrada-soto-aguilera-chacon-jorge pandolfino-oscar gualpa-luciano pandolfino-brisa alfonzo

La palabra del equipo de Juan Carrasco y el porqué de la decisión

La situación de Juan Carrasco se agravó en su causa judicial en la previa a la pelea por la eliminatoria mundialista contra el ruso Zaur Abdullaev, realizada en octubre pasado en el Aconcagua Arena, lo que, junto a una fuerte gripe en la previa del combate, minaron su rendimiento. Tratando de superar la dolorosa derrota en la que había puesto todas sus esperanzas, Carrasco se anotó para pelear este 29 de agosto. Pese a su meticuloso entrenamiento físico, el equipo que integran su preparador físico y el psicólogo que lo atiende, coincidieron en que no era buena idea que subiera al ring en esas condiciones desventajosas.

boxeo-polimeni-alfredo coki soto Alfredo Coki Soto irá en el semifondo contra Rodrigo Roldán -por tercera vez- reemplazando a Juan Carrasco. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Jorge Pandolfino, el promotor

A quien se le generó un real quebradero de cabeza por la situación fue al promotor de la velada, Jorge Pandolfino, que ya tenía puesta en marcha toda la maquinaria de promoción, búsqueda de sponsors y gestión para la televisación nacional. Sin embargo el empresario reunió a la prensa en en su gimnasio y declaró: "Fue una decisión de equipo. Se sabe que hace poquitos días (7 de agosto) que el papá (de Carrasco) falleció. Eso afecta a cualquier persona. Hay que imaginar que un boxeador cuando sube al ring tiene que estar con todos sus sentido "al palo", y a Juancito no lo veíamos al 100%".

"Hay que pensar lo que bajarlo implica, a una semana del evento, cambiar una de las peleas principales, es como si en la selección argentina todos van a ver a Messi, y se rompe en el entrenamiento", explicó Pandolfino, que agregó: "Yo personalmente priorizo al deportista, pero principalmente a la persona, la parte humana".

"Él (Juan Carrasco) quería pelear, pero no es el momento, vamos a llevarlo para más adelante, ya que si gana un pelea está cerca de un pelea por un título mundial, que hasta se puede llegar a hacer acá en Mendoza", Jorge Pandolfino, promotor

El titular de la empresa Pandolfino Promotions enfatizo la rápida y buena solución para mantener el nivel internacional del evento del Polimeni, al poder reemplazar al Titán por el campeón Federlatin AMB ligero.

Pablo Chacón, el entrenador de Juan Carrasco

El entrenador de Juan Carrasco, el ex campeón mundial y medallista olímpico Pablo Chacón, participó de la decisión del cuerpo técnico donde se incluye al preparador físico Pablo Stahringer y el psicólogo Sebastián López, que incluyó al propio promotor Pandolfino, y dio su visión de la situación y estado de Juan Carrasco.



"Pasó algo inesperado. Desgraciadamente la desaparición física del papá de Juan Carrasco hace unos días, y Juan Está muy mal, y como equipo, con el psicólogo Sebastián López, el preparador físico Pablo Stahringer, Jorge Pandolfino decidimos la baja. Juan Quiere pelear, pero vemos que no está en condiciones, su familia nos ha dicho que lleva varias noches sin dormir". Luego el Relámpago agregó: "Juan está destruido, su papá era su pilar para él, le inculcó el deporte".

"Juan está muy dolido y enojado, él quiere pelear, el boxeo es su vida, tiene el sueño de sacar a su familia adelante, a través del deporte. Desde todo el equipo le dijimos que no, que no pelee, lo venimos viendo mal, y su familia lo ve mal", Pablo Chacón, entrenador de Juan Carrasco "Juan está muy dolido y enojado, él quiere pelear, el boxeo es su vida, tiene el sueño de sacar a su familia adelante, a través del deporte. Desde todo el equipo le dijimos que no, que no pelee, lo venimos viendo mal, y su familia lo ve mal", Pablo Chacón, entrenador de Juan Carrasco

Respecto al reemplazo de Carrasco por Coki Soto, Chacón señaló: "Afortunadamente Mendoza es cuna de campeones y de boxeadores, hay materia prima, y Coki Soto, campeón Fedelatin, que se está preparando para en octubre hacer la primera defensa de su título, supo de la situación y se ofreció para poder reemplazarlo. Son amigos, compañeros de gimnasio, y Coki conoce la situación tan dolorosa que viene viviendo Juan, y se ofreció para engalanar el tremendo festival".

Chacón habló también de la importancia de la pelea de sus pupilos, destacando el pleito por el título argentino de Brisa Alfonzo, y el duelo -revancha- entre el Misil Lucas Aguilera y Joel Arena.

La palabra de Brisa Alfonzo y Lucas Aguilera

La China Brisa Alfonzo ya palpita su pelea contra la salteña Laura Carabajal, con la que ya empató al inicio de carrera, pero ante quien dirimirá el título de campeona argentina de peso superpluma de la FAB.

Además de lamentarse por la situación de alguien muy querido en el gimnasio como Carrasco, Brisa dijo que "ya entramos en la cuenta regresiva para ir a buscar mi primer título. Estoy muy contenta por esta oportunidad y con ganas de pelear".

Sobre la responsabilidad de la chance dijo: "Me trato de calmar para que no se me vaya de las manos, pero sabiendo que en el entrenamiento ya todo lo hice, y lo demás es un resultado, vamos a ver que pasa en la pelea".



El Misil Aguilera

El lasherino Lucas Aguilera peleará en una pleito complementario contra el sanrafaelino Jonathan Joel Arena, en un duelo revancha para él, tras ser derrotado por puntos en el Sur en el 2023. "Estamos con la expectativa a mil y haciendo lo de nosotros para llegar de la mejor manera a esta fecha", dijo el Misil, que agregó sobre Arena: "Es un viejo conocido, hemos compartido carrera amateur, y pudimos pelear en profesionales, así que nos conocemos".