Juan Carrasco sobre su retorno del 29: "Estamos bien, esperando nomás que llegue el día"

Haciendo un espacio en su silencioso entrenamiento en el gimnasio de Pablo Chacón, donde estuvo acompañado por su hermano Gumersindo -que anunció que volverá a pelear pronto-, Juancito accedió a un breve charla para hablar de su próxima pelea y dialogó en el comedor de la pensión que tiene el gimnasio de Chacón para sus púgiles foráneos.

Juan Carrasco-Zaur Abdullaev.jpeg Juan Carrasco contra Zaur Abdullaev en la eliminatoria por el Título Mundial de peso ligero.

"Volvemos (por el viernes 29) y espero ya no parar, meter (peleas) una detrás de la otra y mantenernos activos", dijo el pibe que vive en el predio de la Feria Aconcagua, en el piedemonte de nuestra capital.

Respecto a esta previa que está viendo, aseguró lacónico: "Estamos bien, bien con la preparación, y esperando que llegue el día nomás".

Sobre un posible estudio del rival, comentó: "Trabamos pensando en nosotros, buscando llegar al 100% el día de la pelea, y lo otro sale todo allá arriba (del ring".

Recordando su última pelea y el traspié sufrido, en su último escalón para ir por un Título Mundial, donde asuntos extra deportivos no lo dejaron entrenar mínimamente para semejante compromiso, y además de llegar al día de la pelea con gripe, angina y cerca de 40° de fiebre, Carrasco se expresó sobre la necesidad de aprovechar esta oportunidad: "Estaba mal, pero no me quedaba otra que pelear, y lo hice".

Finalmente, sobre el relanzamiento de su búsqueda mundialista dijo que su manager (OR Promotions- Georgina Rivero) trabaja en eso, y aseguró: "Algo va a llegar, lo primordial es la preparación, ahora pelear el 29, y salir con la mano en alto".