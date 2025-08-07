Inicio Ovación Boxeo Juan Carrasco
Boxeo profesional

Juan Carrasco sobre su retorno del 29: "Estamos bien, esperando nomás que llegue el día"

Tras casi un año desde su derrota en la eliminatoria mundialista contra Zaur Abdullaev, Juan Carrasco vuelve al ruedo y buscando otra chance en el boxeo mundial

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Juan Carrasco retorna al ring y peleará el próximo viernes 20 de este mes en el estadio Vicente Polimeni de la Municipalidad de Las Heras.

Juan Carrasco retorna al ring y peleará el próximo viernes 20 de este mes en el estadio Vicente Polimeni de la Municipalidad de Las Heras.

El mendocino Juan Carrasco ha sido la máxima esperanza del pugilismo mendocino y una de las principales figuras del país. Llegó a la élite mundial, pero no para tocar, si no para quedarse. "Quiero ser campeón mundial, quiero darle a mis hijos una vida mejor", repite como un mantra el Titán.

Demostrando una casi infinita tenacidad, en la vida y en el boxeo, y pese a los mil escollos que tuvo que superar para enfrentar el 19 de octubre del año pasado al ruso Zaur Abdullaev en una eliminatoria por Título Mundial, el Titán "escupió sangre" y se puso de pie para seguir. Exactamente 314 días de la dolorosa derrota en el Aconcagua Arena, el pupilo de Pablo Chacón vuelve a subir al ring.

Juan Carrasco está listo para pelear en el Vicente Polimeni

Embed - Juan Carrasco retorna al ring y pelea el 29 de agosto en el estadio Polimeni de Las Heras

Juan Carrasco será protagonista de la pelea coestelar del próximo viernes 29 de agosto, y se enfrentará a ocho asaltos en la división superligero al duro probador bonaerense Rodrigo Gustavo Roldán, de 24 años. En el otro pleito central de la megavelada televisada por Fox Sports y organizada por la empresa Pandolfino Box, Brisa Alfonzo irá por el título argentino superpluma.

Haciendo un espacio en su silencioso entrenamiento en el gimnasio de Pablo Chacón, donde estuvo acompañado por su hermano Gumersindo -que anunció que volverá a pelear pronto-, Juancito accedió a un breve charla para hablar de su próxima pelea y dialogó en el comedor de la pensión que tiene el gimnasio de Chacón para sus púgiles foráneos.

Juan Carrasco-Zaur Abdullaev.jpeg
Juan Carrasco contra Zaur Abdullaev en la eliminatoria por el T&iacute;tulo Mundial de peso ligero.

Juan Carrasco contra Zaur Abdullaev en la eliminatoria por el Título Mundial de peso ligero.

"Volvemos (por el viernes 29) y espero ya no parar, meter (peleas) una detrás de la otra y mantenernos activos", dijo el pibe que vive en el predio de la Feria Aconcagua, en el piedemonte de nuestra capital.

Respecto a esta previa que está viendo, aseguró lacónico: "Estamos bien, bien con la preparación, y esperando que llegue el día nomás".

Sobre un posible estudio del rival, comentó: "Trabamos pensando en nosotros, buscando llegar al 100% el día de la pelea, y lo otro sale todo allá arriba (del ring".

Recordando su última pelea y el traspié sufrido, en su último escalón para ir por un Título Mundial, donde asuntos extra deportivos no lo dejaron entrenar mínimamente para semejante compromiso, y además de llegar al día de la pelea con gripe, angina y cerca de 40° de fiebre, Carrasco se expresó sobre la necesidad de aprovechar esta oportunidad: "Estaba mal, pero no me quedaba otra que pelear, y lo hice".

Finalmente, sobre el relanzamiento de su búsqueda mundialista dijo que su manager (OR Promotions- Georgina Rivero) trabaja en eso, y aseguró: "Algo va a llegar, lo primordial es la preparación, ahora pelear el 29, y salir con la mano en alto".

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas