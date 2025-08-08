Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
Pronóstico del tiempo en Mendoza: días primaverales durante todo el fin de semana

Este viernes vuelve a aumentar la temperatura. El pronóstico anticipó una máxima de 17°C

Por UNO
El pronóstico de Contingencias Climáticas anunció que este viernes comienza un fin de semana con días primaverales. Las temperaturas en ascenso se mantendrán hasta el martes que viene.

Este viernes 8 de agosto se espera nubosidad en disminución con heladas parciales y ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

La mínima será de 3°C y la máxima de 17°C.

Para el sábado, habrá condiciones similares: poca nubosidad con heladas parciales y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste.

La mínima será de 4°C y la máxima de 17°C.

Tiempo en Mendoza
Pronóstico del tiempo en Mendoza para toda la semana: este domingo estará soleado y la máxima llegará a los 19°C.

El pronóstico en Mendoza confirma días de primavera en pleno julio

El domingo se mantienen las condiciones con poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

La mínima esperada es de 4°C y la máxima de 19°C, según el pronóstico.

El lunes será un día algo nublado con leve ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargüe. Inestable en cordillera.

Mínima de 5°C y la máxima: 20°C .

Finalmente, el martes será un día algo nublado con ascenso de la temperatura. Inestable en cordillera.

La mínima es de 6°C y la máxima de 21°C.

