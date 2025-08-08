Pronóstico del tiempo en Mendoza: días primaverales durante todo el fin de semana

Para el sábado, habrá condiciones similares: poca nubosidad con heladas parciales y poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste.

La mínima será de 4°C y la máxima de 17°C.

Tiempo en Mendoza Pronóstico del tiempo en Mendoza para toda la semana: este domingo estará soleado y la máxima llegará a los 19°C. Foto: Gentileza Celia Duek

El pronóstico en Mendoza confirma días de primavera en pleno julio

El domingo se mantienen las condiciones con poca nubosidad con heladas parciales y ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste.

La mínima esperada es de 4°C y la máxima de 19°C, según el pronóstico.

El lunes será un día algo nublado con leve ascenso de la temperatura, zonda en precordillera y Malargüe. Inestable en cordillera.

Mínima de 5°C y la máxima: 20°C .

Finalmente, el martes será un día algo nublado con ascenso de la temperatura. Inestable en cordillera.

La mínima es de 6°C y la máxima de 21°C.