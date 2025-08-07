Godoy Cruz cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Lo que comenzó mal, pronto empeoró. Luego de ser silbado en el anuncio del plantel, antes de inicio, la hinchada de Godoy Cruz fue levantando temperatura contra el entrenador Esteban Solari (el Expreso cayó este jueves por 2 a 1 ante Gimnasia y Esgrima La Plata).

Pasados los primeros minutos del primer tiempo, donde el ataque de Godoy Cruz fue vertiginoso, el fastidio se fue incrementando en las tribunas con la falta de profundidad. Ya con la segunda y tercera llegada de Gimnasia (26 y 29), los goles visitantes, se perdió la calma.

El Tomba no jugó bien.

Esto quedó plasmado con toda la tribuna Sur de pie rechiflando a Solari, que se iba a los camarines con algunos suplentes. Pero de inmediato, al llegar los jugadores a la boca del túnel, la gente los apoyó con aplausos.

Lo que viene para Godoy Cruz

Godoy Cruz jugará ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte en el partido de ida de los octavos de final de la Sudamericana el próximo jueves 14 de agosto desde las 19.

Y por el Clausura el elenco de la Bodega visitará a River por la 5ta fecha el próximo domingo 17 de agosto desde las 18.30.

