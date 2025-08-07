Embed

El sistema eléctrónico funcionó a full, con alguna pequeña demora lógica por el ancho de banda de Internet, pero el público y la prensa pudieron entrar con fluidez.

hinchas-godoy-cruz Los seguidores de Godoy Cruz aompañaron a su equipo. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El Indio Fernández recibió una distinción de la dirigencia de Godoy Cruz

indio-fernandez El Indio Fernández recibió una distinción. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El volante del Expreso Roberto Fernández recibió una distinción, ya que cumplió 100 partidos con la camiseta del Bodeguero. El Indio llegó a esa cifra de encuentros ante Talleres de Córdoba y este jueves recibió una plaqueta de la dirigencia tombina.



El palco de periodistas del Gambarte está casi listo

Con la obra de los palcos de periodistas avanzada, en la tribuna Oeste, los colegas cruzaron los dedos para que cesara la lluvia que cayó por la mañana. Como medida transitoria los cronistas fueron ubicados al aire libre en el codo que une las gradas Oeste y Sur

Desde el departamento de prensa del club comentaron -y es evidente- que la obra está casi lista. Mencionaron que hubo una demora en la entrega del mobiliario y que, de permitir la Conmebol la localía en este estadio para el dueño con Mineiro ya estará habilitado el sector de prensa correspondiente.