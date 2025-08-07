El DT de Godoy Cruz

El DT de Godoy Cruz, Esteban Solari.

Dos puntos altos hubo este jueves en el anuncio por los parlantes del equipo titular de Godoy Cruz ante Gimnasia y Esgrima La Plata: aplausos para Misael Sosa y lo alarmante fue que al mencionarse el nombre del DT Esteban Solari estallaron los silbidos.

Cerca de media hora antes del inicio del segundo partido de local de Godoy Cruz Antonio Tomba como local en el Gambarte, la parcialidad Bodeguera llegó al Gambarte.

hinchas-godoy-cruz-1
Los hinchas tombinos apoyaron a su equipo.

Los hinchas tombinos apoyaron a su equipo.

Las puertas del flamante estadio se abrieron a las 15.30 y pocos minutos después comenzaron a formarse las colas en los distintos ingresos.

Embed

El sistema eléctrónico funcionó a full, con alguna pequeña demora lógica por el ancho de banda de Internet, pero el público y la prensa pudieron entrar con fluidez.

hinchas-godoy-cruz
Los seguidores de Godoy Cruz aompa&ntilde;aron a su equipo.

Los seguidores de Godoy Cruz aompañaron a su equipo.

El Indio Fernández recibió una distinción de la dirigencia de Godoy Cruz

indio-fernandez
El Indio Fern&aacute;ndez recibi&oacute; una distinci&oacute;n.

El Indio Fernández recibió una distinción.

El volante del Expreso Roberto Fernández recibió una distinción, ya que cumplió 100 partidos con la camiseta del Bodeguero. El Indio llegó a esa cifra de encuentros ante Talleres de Córdoba y este jueves recibió una plaqueta de la dirigencia tombina.

Embed

El palco de periodistas del Gambarte está casi listo

Con la obra de los palcos de periodistas avanzada, en la tribuna Oeste, los colegas cruzaron los dedos para que cesara la lluvia que cayó por la mañana. Como medida transitoria los cronistas fueron ubicados al aire libre en el codo que une las gradas Oeste y Sur

Desde el departamento de prensa del club comentaron -y es evidente- que la obra está casi lista. Mencionaron que hubo una demora en la entrega del mobiliario y que, de permitir la Conmebol la localía en este estadio para el dueño con Mineiro ya estará habilitado el sector de prensa correspondiente.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas