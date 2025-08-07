El amanecer de la fecha 4 del torneo Clausura no debe terminar en oscuridad cuando caiga el día. Godoy Cruz abre un nuevo capítulo del torneo doméstico e inicia una seguidilla de partidos que serán fundamentales para el equipo, pero principalmente, para Esteban Solari.
La picante seguidilla de Godoy Cruz que marcará el futuro de Esteban Solari
Gimnasia será el comienzo de una serie clave para el DT de Godoy Cruz: cinco duelos, dos competencias y un gigante, la hoja de ruta para no caer de la cornisa.