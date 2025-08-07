Gimnasia La Plata será el inicio de cinco encuentros de alto voltaje, que tendrá en el menú la serie de octavos de final de Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, un gigante como River Plate en el medio del mano a mano continental y el cierre ante el Vélez Sarsfield.

Solari Tomba.- Esteban Solari sigue con vida en dos competencias. Foto: Prensa Godoy Cruz

Los números del DT marcan 20 partidos desde que inició allá por febrero, con solo cinco victorias (apenas dos por torneo local), cuatro derrotas y 11 empates. Es cierto que no perdió tanto pero tampoco ganó en cantidad y el descenso acecha a solo tres puntos.