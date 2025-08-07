Esteban Solari afronta una serie de encuentros claves en Godoy Cruz.

El amanecer de la fecha 4 del torneo Clausura no debe terminar en oscuridad cuando caiga el día. Godoy Cruz abre un nuevo capítulo del torneo doméstico e inicia una seguidilla de partidos que serán fundamentales para el equipo, pero principalmente, para Esteban Solari.

Gimnasia La Plata será el inicio de cinco encuentros de alto voltaje, que tendrá en el menú la serie de octavos de final de Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, un gigante como River Plate en el medio del mano a mano continental y el cierre ante el Vélez Sarsfield.

Esteban Solari sigue con vida en dos competencias.

Los números del DT marcan 20 partidos desde que inició allá por febrero, con solo cinco victorias (apenas dos por torneo local), cuatro derrotas y 11 empates. Es cierto que no perdió tanto pero tampoco ganó en cantidad y el descenso acecha a solo tres puntos.

De salir bien parado, el DT tendrá la fuerza necesaria para continuar robustecido en el cargo, más si logra seguir con vida en la doble competencia. Ahora bien, si termina herido y con resultados adversos, la guillotina puede marcar el punto final de un ciclo que deambula en la cornisa hace tiempo.

Godoy Cruz recibe a Gimnasia La Plata

El Tomba se mide conta el Lobo platense a partir de las 17 en el estadio Feliciano Gambarte. Si bien no lo confirmó, el once tiene algunas dudas, una en cada línea: Petroli, Jara, Mendoza, Escobar o Quiroz, Morán, Ábrego o Porcel, Poggi, Indio Fernández, Andino, Sosa, Auzmendi o Dupuy.

