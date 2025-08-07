Embed - Cornejo y la intención de tercerizar el Malvinas

"El estadio baja los gastos cuando no hay partidos tan seguido porque se gasta menos en limpieza o los daños son mejores, pero son costos mínimos. La cancha la tenemos que tener impecable aunque no se juegue. Obviamente con más uso se desgasta más, pero nos conviene tenerlo en actividad porque eso obliga a mantenerlo y si lo dejás caer después te sale más caro. Además el pasto no podés arreglarlo de un día para el otro, lo tenés que mantener con sus dos resiembras anuales", agregó

"Hemos aprovechado para cambiar muchas butacas de la platea descubierta y estamos manteniéndolo de la misma manera que si se jugara pensando en los partidos que pueden venir", contó Chiapetta antes de revelar: "El domingo 17 tenemos el partido de Independiente Rivadavia con Boca, muy probablemente venga River con Unión de Santa Fe por la Copa Argentina y esta semana tuvimos una reunión con dirigentes de Universidad de Chile porque si ellos avanzan en la Copa Sudamericana, contra Independiente, podrían hacer de locales acá en septiembre porque van a tener todos los estadios ocupados con el Mundial Sub 20".

El Aconcagua Arena va a licitación

Con respecto al Aconcagua Arena, Federico Chiapetta anunció: "No quiero dar plazos, pero estamos en la etapa final de la preparación de los pliegos de la licitación. Es bastante complejo, pero hay un equipo trabajando y en un corto plazo vamos a lanzar la licitación de la tercerización y explotación del estadio. Es una inversión importante, en primer término en dos aspectos clave que son climatización y sonido y después todo lo que tiene que ver con palcos y gastronomía para hacer una arena de nivel internacional".

aconcagua arena.jpg En total, unos 4.000 estudiantes rendirán en el Aconcagua Arena.

"Hay obras que van a ser obligatorias para entrar en la licitación y después todos los extras que los oferentes quieran agregar bienvenidos sean, pero ya estamos hablando de unos cuantos millones de dólares y el estado se reservaría unas seis fechas al año para eventos deportivos que no son el mayor negocio como si lo son los espectáculos artísticos", adelantó.

Obras en el estadio de hockey sobre césped

Dentro de la infraestructura a cargo de la Subsecretaría de Deportes está también el estadio provincial de hockey sobre césped y Chiapetta adelantó que será renovado en los próximos meses: "No hay muchas provincias con dos estadios de hockey sobre césped internacionales, con superficie de agua. Y en breve vamos a renovar la carpeta sintética, además de hacer una obra para mejorar la base que está mal hecha. De esta manera vamos a tener dos canchas homologadas en la provincia para traer a los mejores torneos del mundo. Es una obra costosa, pero súper justificada porque el hockey es potencia nacional, y cada vez hay más jugadoras".

"En este caso al estadio de hockey le dimos un formato que no tenía antes y fue cederle el uso a la Asociación. Ellos lo administran y lo saben hacer mejor que nadie. Hay actividad casi todos los días aunque el estado, al menos por ahora, sigue financiando el mantenimiento", agregó.