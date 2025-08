Gabriel Cairo y su emotiva despedida de Mario Agüero: "Mi compañero de pieza"

- Sencillo Gaby, así (y la pelota iba directo a la escuadra)

- Si, pero como hacés?

- Así (y la pelota otra vez a la escuadra)

- Pero como lo hacés gordo?…

aguero 1 La imagen de Mario Agüero que compartió Gabriel Cairo en su despedida.

Nunca me explicó el cómo, yo sólo alucinaba con la mecanización perfecta de cada movimiento, un jugador de otro planeta!

Talento puro, carácter, garra, inteligencia, físico, técnica, sobre todo técnica, con la envergadura que tenia, era muy difícil de entender como podía salir de ese stick una técnica tan exquisita!

Coincidencias de la vida, en el mundial de San Juan ‘89, fui seleccionado por primera vez y en ese Mundial volvía a la selección el gran Mario Agüero, era mi primera experiencia, nada más y nada menos que en “el ultimo baile” del Gordo.

El destino nos mandó a compartir la misma habitación en la preparación previa y durante todo el Mundial, yo no lo podía creer, era una fuente inagotable de vivencias, una enciclopedia de anécdotas, y como no podía ser de otra manera, disfruté cada segundo de esa increíble experiencia que me regalo la vida!

Cuando acabó el Mundial, le dije en el vestuario: '¿Gordo me podés cambiar la camiseta?? El me dijo, 'no Gaby, aprovechá y cambiaselá a algún jugador de otro país, no a un viejo choto que se retira…'

Supongo que entendió con mi mirada que lo único que anhelaba en ese momento era quedarme con algo de recuerdo del que posiblemente haya sido el mejor jugador argentino de la historia, se sacó la camiseta me la dio en la mano y me dijo, “compañero de pieza, se retira un grande pero afortunadamente entra otro”…

Descansa en Paz

Mario Rodolfo Agüero, todos lo conocieron como el “Gordo Agüero”, para mi serás eternamente ….“mi compañero de pieza”