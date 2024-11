Gabriel Cairo, entre las leyendas del Barcelona en la gala del 125 aniversario del club catalán

"No tengo palabras para describir, la ilusión que he sentido al estar encima del escenario del Gran Teatre Liceu en la celebración del 125 Aniversario del FC Barcelona. Ha sido, posiblemente, el momento más emotivo de mi carrera deportiva! Gràcies Barça, Gràcies Culers, feu que em senti un privilegiat! (por hacer que me sienta un privilegiado)", expresó el mendocino en X.

cairo 2.jfif Gabriel Cairo en el escenario de la gala de los 125 años del Barcelona.

El Barcelona, fundado en 1899, cumplió 125 años y lo celebró con una gala en la que participaron leyendas de los distintos deportes que se practican en el club balugrana.