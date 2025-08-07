“La carrera de él recién comienza. ¿Cuál es su trayectoria como entrenador? Argentina. Entonces no se puede saber cómo va a responder. Uno deduce que no va a tener problemas. La clave del entrenador son las decisiones. Dónde me meto y dónde no. Lo de él va a ser elegir bien dónde se va a meter“, sumó el Tigre.

Sobre cuál podría ser la idea del DT a la hora de elegir un equipo, resaltó: “Scaloni, hoy o mañana, la determinación que tome va a ser importante para que él pueda seguir sosteniéndose. ¿Con qué? Con grandes jugadores, con equipos que le presenten la oportunidad de pelear y ganar campeonatos, plasmar una idea. Eso va a ser muy importante”.

Lionel Scaloni.jpg Lionel Scaloni se prepara para un nuevo Mundial con la Selección argentina.

Los mejores entrenadores según Ricardo Gareca

Al ser consultado sobre los mejores directores técnicos de nuestro país, Gareca destacó: “Marcelo Gallardo, Miguel Ángel Russo, son técnicos muy importantes. Diego Simeone se mantiene hace 20 años en Atlético de Madrid y es uno de los técnicos mejor pagos del mundo”.

“Yo creo que Argentina tiene grandísimos entrenadores. Uno se quedaría corto eligiendo con la cantidad que hay y que dan resultados. Mirá el caso de Gustavo Alfaro, que llegó a Paraguay y revolucionó todo”, sentenció el Tigre.