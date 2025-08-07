El zaguero central se va del Xeneize.

El zaguero central se va del Xeneize.

El mundo Boca no tiene respiro. Tras la disolución del Consejo de Fútbol y de conocerse que solamente Marcelo Delgado será quien continúe trabajando con Juan Román Riquelme, una nueva bomba surgió desde las entrañas del Xeneize. ¿El protagonista? Marcos Rojo.

El zaguero central llegó a un acuerdo para rescindir su contrato y, de no mediar inconvenientes, durante la jornada de este viernes se hará oficial su salida del Xeneize, lugar al que llegó en febrero del 2021.

Marcos Rojo.jpg
Marcos Rojo dejará de ser jugador de Boca.

Marcos Rojo dejará de ser jugador de Boca.

Marcos Rojo llegó a un acuerdo y se irá libre de Boca

Luego de varios idas y vueltas, finalmente Marcos Rojo llegó a un acuerdo con Boca y se irá de la institución con el pase en su poder. Tras el intento de trueque con Estudiantes por Santiago Ascacíbar, el cual no llegó a buen puerto, el club y el futbolista acordaron condiciones.

Fue el propio zaguero central fue quien coordinó la reunión entre el Chelo Delgado y su representante para poder ponerle fin a una historia que comenzó hace más de cuatro años y la cual se fue deteriorando en el último tiempo hasta el punto de no retorno.

Las condiciones son claras: Boca le pagará a Marcos Rojo el salario que debía pagarle hasta la finalización de su contrato (diciembre del corriente 2025) y el futbolista se marchará del Xeneize como jugador libre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/1953580665691394463&partner=&hide_thread=false

Los números de Marcos Rojo en Boca

Marcos Rojo aterrizó en Boca el 1 de febrero del 2021 en condición de jugador libre tras ponerle fin a su vínculo contractual con Manchester United. Desde su debut oficial, que fue el 14 de marzo en el empate 1-1 ante River, disputó 118 partidos. En ellos convirtió nueve goles y dio cuatro vueltas olímpicas: Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas