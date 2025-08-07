Fue el propio zaguero central fue quien coordinó la reunión entre el Chelo Delgado y su representante para poder ponerle fin a una historia que comenzó hace más de cuatro años y la cual se fue deteriorando en el último tiempo hasta el punto de no retorno.

Las condiciones son claras: Boca le pagará a Marcos Rojo el salario que debía pagarle hasta la finalización de su contrato (diciembre del corriente 2025) y el futbolista se marchará del Xeneize como jugador libre.

Los números de Marcos Rojo en Boca

Marcos Rojo aterrizó en Boca el 1 de febrero del 2021 en condición de jugador libre tras ponerle fin a su vínculo contractual con Manchester United. Desde su debut oficial, que fue el 14 de marzo en el empate 1-1 ante River, disputó 118 partidos. En ellos convirtió nueve goles y dio cuatro vueltas olímpicas: Copa Argentina 2021, la Copa de la Liga 2022, la Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2022.