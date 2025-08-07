Boca le propuso un trueque a Estudiantes y ofreció a un peso pesado: qué contestó el Pincha

La consulta fue realizada por el presidente Juan Román Riquelme, quien se comunicó telefónicamente con su par de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, pero el ofrecimiento no dejó satisfecho a la “Brujita”. Esto se debe a que, según sus directivos, es muy difícil reemplazar al mediocampista, quien tiene un rol clave en el equipo que deberá jugar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño de Paraguay, el próximo 13 de agosto, en Asunción.

Marcos Rojo seguirá entrenándose al margen del plantel de Boca

Tras conocerse la determinación de Estudiantes, Rojo continuará entrenándose al margen del plantel de Boca, junto con los defensores Cristian Lema y Marcelo Saracchi, también marginados del equipo titular.

Juan Sebastián Verón

Rojo culminará su vínculo laboral en diciembre, al igual que Cristian Lema, mientras que Saracchi recién finaliza su contrato en diciembre de 2027 y necesita jugar para ser tenido en cuenta por Marcelo Bielsa, quien dirige a la selección de Uruguay que disputa las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de los Estados Unidos, Canadá y México 2026.