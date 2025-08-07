Alejandro Chapini sobre Esteban Solari: "Todo sigue igual, pero no tanto" en Godoy Cruz

La guardia periodística supo que había "mar de fondo", ya que se realizó una reunión que duró casi dos horas entre Alejandro Chapini y José Manzur -presidente y vice del Expreso- y Esteban Solari.

Chapini Basquet Nicolás Ríos

Al finalizar los máximos dirigentes de Godoy Cruz fueron escuetos en sus declaraciones y dejaron entrever que nada estaba definido aún.

Al "todo sigue igual" de Manzur, se sumó un sugerente "Por ahora sigue todo igual, pero no tanto..." de Alejandro Chapini. Solari se retiró sin dar más declaraciones.

Las próximas horas serán claves en cuanto al vínculo entre el Club Godoy Cruz Antonio Tomba y el entrenador Esteban Solari.

Los próximos compromisos del Tomba son el choque de local por octavos de final de la Copa Sudamericana del próximo jueves (14/8) a las 19, contra Atlético Mineiro de Brasil. El domingo 17 (18.30), jugará de visitante contra River Plate, por la 5ª fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional.