El asesino serial de indigentes alimentaba a los perros callejeros con sus cadáveres

Los investigadores sospechan que el asesino serial de indigentes alimentaba a los perros callejeros con sus cadáveres. El fiscal de la causa lo confirmó

Pablo González
Horror en Jujuy. El asesino serial de indigentes alimentaba a los perros de la calle con los cadáveres de sus víctimas. 

El asesino serial de indigentes alimentaba a los perros de la calle con los cuerpos de los cadáveres. Esto fue confirmado por el fiscal de la causa. La causa que investiga el caso de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, sumó un nuevo y escalofriante capítulo.

El fiscal regional Guillermo Beller confirmó en conferencia de prensa que el imputado les daba de comer restos humanos a sus perros.

Además, el fiscal Beller explicó que las pruebas reunidas hasta el momento ubican a las cinco personas desaparecidas en la casa de Jurado. La mayoría de ellas indigentes.

Según relató el sitio, tn.com.ar, uno de los datos más impactantes de la investigación fue revelado por el propio Beller: “Encontramos piel en los platos de comida de los perros del domicilio y también entendemos que Matías Jurado alimentaba a otros animales del barrio”.

“Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel”, detalló el fiscal.

El funcionario judicial advirtió que, debido a esta situación, se perdieron pruebas importantes para la causa, ya que parte de los restos habrían sido consumidos por los animales.

Asesino serial de indigentes: investigan si hubo canibalismo

Las imágenes y otras pruebas recolectadas por los investigadores ubican a las cinco víctimas en la casa de Jurado, aunque por el momento “no está determinado que hayan existido torturas ni canibalismo”, según aclaró el fiscal.

En otro tramo de la conferencia ante los medios, Guillermo Beller confirmó que los restos de piel encontrados en el lugar corresponden a ADN humano de un masculino.

Por ahora, el expediente se mantiene bajo la carátula de homicidio agravado y se esperan nuevos peritajes para avanzar en la causa.

La fiscalía imputó a Jurado por el homicidio de Jorge Omar Anachuri, uno de los cinco hombres que fueron reportados como desaparecidos en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y pidió la prisión preventiva del acusado.

En esta línea, se lo declaró imputable debido a que en la pericia psicológica se indicó que “puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.

