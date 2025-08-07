El asesino serial de indigentes alimentaba a los perros callejeros con sus cadáveres

Según relató el sitio, tn.com.ar, uno de los datos más impactantes de la investigación fue revelado por el propio Beller: “Encontramos piel en los platos de comida de los perros del domicilio y también entendemos que Matías Jurado alimentaba a otros animales del barrio”.

“Esa piel que estaba tirada en los platos de comida de los perros eran partes de restos humanos: cartílagos, pelos y piel”, detalló el fiscal.

El funcionario judicial advirtió que, debido a esta situación, se perdieron pruebas importantes para la causa, ya que parte de los restos habrían sido consumidos por los animales.

Asesino serial de indigentes: investigan si hubo canibalismo

Las imágenes y otras pruebas recolectadas por los investigadores ubican a las cinco víctimas en la casa de Jurado, aunque por el momento “no está determinado que hayan existido torturas ni canibalismo”, según aclaró el fiscal.

asesino2 Horror en Jujuy. El asesino serial de indigentes alimentaba a los perros de la calle con los cadáveres de sus víctimas.

En otro tramo de la conferencia ante los medios, Guillermo Beller confirmó que los restos de piel encontrados en el lugar corresponden a ADN humano de un masculino.

Por ahora, el expediente se mantiene bajo la carátula de homicidio agravado y se esperan nuevos peritajes para avanzar en la causa.

La fiscalía imputó a Jurado por el homicidio de Jorge Omar Anachuri, uno de los cinco hombres que fueron reportados como desaparecidos en la ciudad de San Salvador de Jujuy, y pidió la prisión preventiva del acusado.

En esta línea, se lo declaró imputable debido a que en la pericia psicológica se indicó que “puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.