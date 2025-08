Chiapetta, con casi una década a cargo de la Subsecretaría, insistió: "Todo es 100% financiado por la Provincia porque los clubes no tienen los recursos y los municipios tampoco. Sabemos que esto no tiene gran visibilidad, pero es un compromiso que no tiene partido político porque esto se mantiene hace años y el desafío es optimizar los recursos, pero estamos convencidos de que no hay que dejar de hacerlo. Hay muchos chicos y adultos mayores que llegan al deporte o tienen una experiencia inigualable".

"Hay un deporte de base muy importante y de todos los programas que tiene el Estado para ayudar, este es el que más recursos lleva, aunque también le damos apoyo a unos 400 clubes y unas 40 federaciones. Pero creo que debemos estar convencidos de que esto no hay que dejar de hacerlo, porque ahora viene la corriente de que el Estado debe estar ausente en todo, cosa que no comparto", expresó.

"Es verdad que hay que dejar de financiar pavadas, pero es fácil desentenderse de las cosas y sería muy malo desentenderse del deporte social. Y esta experiencia y esta oportunidad solamente la puede dar el Estado".

Los números de los Juegos Sanmartinianos 2025

Más de 12.000 deportistas de los 18 departamentos de Mendoza.

40 disciplinas en varias categorías, ya se compitió en natación, natación adaptada, tiro y básquet 3 vs. 3.

El Gobierno provincial destina $800 millones de pesos para transporte, alojamiento, alimentación y organización deportiva.

"Los clubes dan mil oportunidades, lo que hacen es inigualable, pero también el Estado debe llegar a ese lugar al que el club no puede llegar e invertir en algo que a mediano y largo plazo trae sus resultados, porque algunos se suman al deporte o tienen una experiencia que si no fuera por el Estado, nadie más se las pueden dar".

Los Juegos Sanmartinianos 2025