Una figura de Boca le puso un ultimátum al Chelo Delgado para que lo vendan al fútbol europeo

Si bien el conjunto de La Ribera pretendía una cifra más cercana a los 15 millones de dólares, correspondientes a su cláusula de recisión, la intención del jugador de emigrar al futbol europeo podría generar que el cuadro azul y oro deje salir al volante por una menor cantidad de dinero.

Cabe destacar que, en febrero de este año, el elenco de La Ribera recibió una oferta del Porto valuada en 10 millones de la divisa estadounidense por la totalidad del pase del jugador, pero el desenlace tuvo el mismo destino que el reciente intento del club griego.

Cuánto pagó Boca para comprar a Kevin Zenón

En 2024, Boca desembolsó en torno a 3 millones de la divisa estadounidense para hacerse con los servicios del correntino, quien tuvo un gran rendimiento durante el ciclo de Diego Martínez a cargo del equipo, pero que con la llegada de Fernando Gago y Miguel Ángel Russo, perdió lugar en las consideraciones de ambos entrenadores.

Es por eso que Zenón vería esta opción como una oportunidad de relanzar su carrera y crecer económicamente, más aún teniendo en cuenta que tiene 24 años y puede mejorar considerablemente.