Por protocolo, Colapinto fue atendido por los médicos en el centro de salud del autódromo, recibió el alta y más tarde retomó la actividad en pista, como estaba previsto.

El periodista especializado Adrián Puente aseguró que lo que pasó con Colapinto se debe a la carga aerodinámica de la monoplaza, que en estos casos es menor a la recomendada.

"El auto hizo un trompo y pegó contra las defensas, parcialmente de frente y de atrás. El coche quedó aparatosamente roto. Franco estaba bien, pero enojado por perder tiempo de trabajo", contó Puente.

colapinto, accidente Colapinto terminó en el hospital por la poca carga aerodinámica de su monoplaza

Durante las pruebas, las escuderías no pueden utilizar los autos de la actual temporada, por lo que Alpine dispuso un monoplaza modelo 2023, con un downforce menor al necesario para la pista.

En la Fórmula 1, ese término refiere a la fuerza que empuja el coche hacia abajo para generar un mayor agarre que permita tomar curvas a mayor velocidad.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en F1

Después de una jornada para el olvido en Hungría, Franco Colapinto volverá a tener acción en Países Bajos, más precisamente a finales de agosto. La fecha comprendida es entre el 29 y el 31, y los horarios serán los siguientes:

Viernes 29 de agosto

Prácticas Libres 1: 7.30 a 8.30 horas

7.30 a 8.30 horas Prácticas Libres 2: 11.00 a 12.00 horas

Sábado 30 de agosto

Prácticas Libres 3: 6.30 a 7.30 horas

6.30 a 7.30 horas Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 31 de agosto