"No lo está haciendo bien": Colapinto y una dura advertencia luego del accidente en Hungría

Fue en declaraciones al medio Sky Sports donde Brundle recordó el prometedor inicio que Colapinto tuvo en Williams, y de cómo su nivel bajó cuando pasó a formar parte de la ex escudería Renault.

“No lo está haciendo especialmente bien y eso no augura nada bueno para 2026. En este negocio, si no das lo mejor, eres como una bombilla: te sacan y ponen otra” dijo sobre Colapinto.

colapinto, critica El expiloto de Fórmula 1 que criticó a Franco Colapinto

Los malos resultados de Colapinto son una realidad, y muchas son las especulaciones que se hacen sobre el argentino, que llegó a la escudería francesa en enero tras un acuerdo de cinco años valorado en 11 millones de dólares.

El comunicado de Alpine luego del accidente

Luego de que Franco Colapinto fuese revisado por los médicos, Alpine emitió un comunicado en el que detallaba su estado de salud: "Durante el segundo día de pruebas de neumáticos Pirelli en Hungaroring esta mañana, Franco Colapinto tuvo un incidente en la curva 11. Franco fue evaluado en el centro médico y se encuentra bien", se explicó en un breve escrito.

No obstante, el auto en el que chocó Colapinto no es el que usa en las carreras. De hecho, para este miércoles, tanto el argentino como su compañero Pierre Gasly planeaban usar dos versiones de sus coches: el A525 (la versión actual) y un A523 (dos temporadas atrás) bajo la modalidad TPC (Test of Previous Car), monoplaza que el argentino ya condujo en pruebas en Barcelona, Monza, Qatar y Zandvoort. La idea era que ambos alternaran los autos que estaban utilizando.