La noticia que sacude el mundo de Michael Schumacher que nada tiene que ver con la Fórmula 1

El divorcio entre Ralf Schumacher y Cora se produjo hace más de una década, pero cualquier aparición pública de ambos despierta el interés mediático en un culebrón sin precedentes en la Fórmula 1. Es que la presentadora televisiva continúa con cierto resquemor con respecto a su exmarido con quien tiene un hijo en común (David, también piloto de autos).

En una entrevista recogida por Bild la presentadora manifestó que tomó una decisión tajante y no pretende dar el brazo a torcer al expresar que no va a dejar de utilizar el apellido de Michael Schumacher por más que esté separada de su hermano: "¿Por qué debería hacerlo? Sería estúpida si lo hiciera".

Lo mantendré mientras pueda seguir ganando dinero con él.

Aunque el vínculo entre Cora y Ralf llegó a su fin oficialmente en 2015, trascendió que desde 2009 ya estaban separados.

La excuñada de Michael Schumacher contó que tuvo que ir a terapia

Con respecto a la homosexualidad de Ralf - quien lo publicó en sus redes sociales sin hablar previamente con la presentadora -, Cora explicó: "No lo sabía, de lo contrario no me habría casado con él. No habría tirado mi vida a la basura por todo el dinero del mundo. Mis mejores años".

Tiempo atrás también se había expresado sobre el tema: "Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto. Durante su trayectoria en la F1, hubo muchos rumores en el paddock. Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó, diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica".