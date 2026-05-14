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tras la eliminación de Racing

Fuerte cruce Di María vs Milito, y un picante posteo en redes sociales: "No pueden dirigir ni su propio club"

Ángel Di María le despondió a Diego Milito luego de que el presidente de Racing hiciera polémicas declaraciones tras la eliminación de la Academia en el Gigante de Arroyito

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Ángel Di María salió al cruce de Diego Milito tras la eliminación de Racing frente a Rosario Central.

Ángel Di María salió al cruce de Diego Milito tras la eliminación de Racing frente a Rosario Central.

Rosario Central eliminó a Racing en un partido polémico, y Ángel Di María -capitán del Canalla- salió al cruce de Diego Milito -presidente de la Academia- por las declaraciones que hizo el mandatario a la prensa tras la derrota en el Gigante de Arroyito.

Ángel Di María le contestó a Milito -sin nombrarlo-, a través de un posteo en redes sociales que tuvo un fuerte tono respecto a lo mencionado por el presidente racinguista. Diego Milito, luego de la derrota de Racing, declaró lo siguiente: "Hay que empezar a decir las cosas. Realmente estoy cansado, como mucha gente. Es el momento de reflexionar. Hoy nos sentimos, una vez más, robados. Creo que todos lo vieron. Terminar un partido de la manera que se terminó realmente nos deja no solamente triste, sino con ese enojo de decir '¿hasta cuándo?' Uno viene con ilusión, pensamos que puede cambiar, y siguen pasando los partidos. Hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso, desde todo punto de vista".

di maria vs racing
Ángel Di María en el partido entre Rosario Central y Racing.

Ángel Di María en el partido entre Rosario Central y Racing.

Racing terminó el partido con nueve jugadores por la expulsión de Adrián Maravilla Martínez y Marco Di Césare, con el arbitraje de Darío Herrera que nuevamente dejó mucho que desear. Milito, tras la polémica derrota, agregó: "Apelo a dejar una reflexión para todo nuestro fútbol. Creo que el fútbol argentino está roto, no da para más. Creo que hay que hacer algo. Hoy todos, dirigentes, jugadores, hinchas tenemos que reflexionar. Hoy está acá para decir que estoy a plena disposición para reconstruir nuestro fútbol".

El fuerte posteo de Ángel Di María en respuesta a las declaraciones de Diego Milito

Ángel Di María, desde su cuenta de Instagram, salió a responderle al presidente de Racing con fuertes palabras que de inmediato tuvieron repercusión. Antes lo había hecho Jorge Almirón, en diálogo con la prensa, acusando al mandatario de haber visto "otro" partido.

"Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del interior, nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores. De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. ¿Qué loco, no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas", comenzó diciendo el picante osteo del campeón del mundo.

di maria posteo

"Muchos de los que quieren 'cambiar el fútbol' no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El Interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta", disparó Di María. "Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol esta manchado? El fútbol no está manchado, ahora somos todos iguales y eso molesta", cerró.

Rosario Central jugará con River por las semifinales del Torneo Apertura el próximo domingo desde las 18, en el estadio Monumental.

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