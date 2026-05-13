La tremenda racha de Mariano Echeverría como DT del Deportivo Maipú

Cuándo debutó Mariano Echeverría en el Deportivo Maipú

Mariano Echeverría asumió como entrenador del Deportivo Maipú el 12 de abril pasado tras la salida de Alexis Matteo y debutó ante Colegiales en el estadio Omar Higinio Sperdutti por la 9na fecha. El equipo logró una gran victoria por 3 a 1 y en esa ocasión volvió a ganar tras cinco partidos -llevaba un empate y cuatro derrotas seguidas-.

Cuando el DT asumió en el Cruzado el equipo estaba en zona de descenso con 4 puntos.

La racha del Deportivo Maipú con Mariano Echeverría mo DT

vs. Colegiales - Fecha 9 - (de local ) 3-1

vs. Patronato - Fecha 10- (V) 0-0

vs. Almagro- Fecha 11- (L) 1-0

vs- Gimnasia y Esgrima (J) Fecha 12 - (V) 0-0

vs. Temperley Fecha 13 - (V) 5-0

Tras la goleada histórica que logró ante Temperley de visitante por 5 a 0, el Cruzado se prepara para jugar ante Nueva Chicago en calle Vergara este domingo desde las 17. El equipo maipucino tendrá la baja de Luciano Arnijas, quien sufrió la ruptura de ligamentos cruzados de su pierna izquierda y tendrá varios meses de recuperación.

Los partidos que tendrá Deportivo Maipú en este mes de mayo

Tras el encuentro ante Nueva Chicago, en condición de local, el Deportivo Maipú ya tiene día y horario confirmado para jugar por la fecha 15, que será frente a San Martín de San Juan, en condición de visitante, el próximo sábado 23 de mayo a las 16.30.

También fue confirmado el compromiso correspondiente a la fecha 16, que será el domingo 31 a las 17 de local frente a Chacarita.