En el debut de Mariano Echeverría, Deportivo Maipú ganó y cortó la mala racha

Mariano Echeverría tuvo un debut ganador como entrenador. Lo ganaba el Cruzado y se lo empataron y después lo dio vuelta y triunfó por 3 a 1.

deportivo-maipu1 Deportivo Maipú volvió al triunfo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Juan Pablo Gobetto a los 19' del primer tiempo marcó el gol para el Cruzado. A los 40 segundos del complemento el Tricolor lo igualó con el tanto de Leonardo González; Marcelo Eggel anotó el segundo del local a los 9’ y marcó el tercero a los 29’.

Deportivo Maipú llegó a los 7 puntos y si bien sigue en el penúltimo lugar y en zona de descenso logró un triunfo clave frente a un rival directo.

gol-gobetto-deportivo-maipu Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La apertura del marcador se dio tras una buena jugada de Eggel y la asistencia de Franco Saccone para la definición del goleador Gobetto.

El local mostró un buen juego en el primer tiempo.

mariano-echeverria-deportivo-maipu Mariano Echeverría debutó como DT del Deportivo Maipú. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Se vio un equipo con mucho compromiso, carácter y con una gran actitud.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú visitará a Patronato, en Paraná, por la 10ma fecha. Este encuentro se disputará el próximo domingo desde las 16.