En el debut de Mariano Echeverría, Deportivo Maipú ganó y cortó la mala racha

Con el debut del entrenador Mariano Echeverría, Deportivo Maipú le ganó 3 a 1 a Colegiales este domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 9na fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional y cortó la mala racha.
Con el debut del DT Mariano Echeverría, Deportivo Maipú venció a Colegiales este domingo de local por la 9na fecha de la Primera Nacional
Con el debut del entrenador Mariano Echeverría, Deportivo Maipú le ganó 3 a 1 a Colegiales este domingo en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la 9na fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional y cortó la mala racha.
El Cruzado volvió a ganar tras cinco partidos -llevaba un empate y cuatro derrotas seguidas-. Deportivo Maipú logró su segundo triunfo en el torneo con los goles de Juan Pablo Gobetto y de Marcelo Eggel (marcó un doblete), la gran figura.
Deportivo Maipú desde la 2da fecha que no ganaba. Fue el 21 de febrero pasado en el triunfo por 2 a 1, con tantos de Gobetto y Eggel.
Mariano Echeverría tuvo un debut ganador como entrenador. Lo ganaba el Cruzado y se lo empataron y después lo dio vuelta y triunfó por 3 a 1.
Juan Pablo Gobetto a los 19' del primer tiempo marcó el gol para el Cruzado. A los 40 segundos del complemento el Tricolor lo igualó con el tanto de Leonardo González; Marcelo Eggel anotó el segundo del local a los 9’ y marcó el tercero a los 29’.
Deportivo Maipú llegó a los 7 puntos y si bien sigue en el penúltimo lugar y en zona de descenso logró un triunfo clave frente a un rival directo.
La apertura del marcador se dio tras una buena jugada de Eggel y la asistencia de Franco Saccone para la definición del goleador Gobetto.
El local mostró un buen juego en el primer tiempo.
Se vio un equipo con mucho compromiso, carácter y con una gran actitud.
Deportivo Maipú visitará a Patronato, en Paraná, por la 10ma fecha. Este encuentro se disputará el próximo domingo desde las 16.