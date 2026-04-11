El once que pondrá Mariano Echeverría en su debut en el Deportivo Maipú con Colegiales

Mariano Echeverría se encontró con una situación delicada

Mariano Echeverría, ex defensor del Deportivo Maipú, llega a un equipo que está en el último lugar de la Zona B, con 4 unidades, producto de un triunfo, un empate, y cinco derrotas, cuatro de ellas han sido consecutivas.

El único triunfo del Deportivo Maipú fue en la fecha 2 ante Atlético de Rafaela por 2 a 1, con los goles de Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel. El partido se jugó el pasado 21 de febrero en calle Vergara, tras este partido empató uno y perdió cuatro.

El nuevo entrenador del Deportivo Maipú, que asumió el miércoles, en estas pocas prácticas ha mostrado mucha intensidad, y ha tratado de motivar a sus dirigidos.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú tras jugar con Colegiales, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 10°, visitará a Patronato el domingo 19 a las 16. Luego volverá a jugar de local en la fecha 11, con Almagro, el domingo 26 a las 18.