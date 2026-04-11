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El once que pondrá Mariano Echeverría en su debut en el Deportivo Maipú con Colegiales

Mariano Echeverría debutará como nuevo director técnico del Deportivo Maipú este domingo desde las 18.30 ante Colegiales en calle Vergara

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Mariano Echeverría este domingo tendrá su estreno como entrenador del Deportivo Maipú de local ante Colegiales.

Mariano Echeverría este domingo tendrá su estreno como entrenador del Deportivo Maipú de local ante Colegiales.

Foto: Prensa Deportivo Maipú

Tras la derrota ante Quilmes por 2 a 1 de visitante, Deportivo Maipú ajusta detalles para una nueva presentación en el torneo de la Primera Nacional. Será con el estreno del entrenador Mariano Echeverría que llegó en el lugar de Alexis Matteo para conducir los destinos del club.

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Los hinchas del Deportivo Maipú acudirán en gran número a calle Vergara.

Los hinchas del Deportivo Maipú acudirán en gran número a calle Vergara.

Cuándo será el debut de Mariano Echeverría en el Deportivo Maipú

Mariano Echeverría asumió el pasado miércoles y su debut será este domingo (12 de abril) ante Colegiales, por la fecha 9 del torneo de Primera Nacional. El partido se disputará en el estadio Omar Higinio Sperdutti, desde las 18.30.

La probable formación del Deportivo Maipú

Mariano Echeverría, asumido como entrenador del Deportivo Maipú, no ha confirmado aún el equipo. Los once posibles serían los siguientes: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De la Reta; Fausto Montero o Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel, Franco Saccone o Matías Viguet y Lisandro Cabrera.

Mariano Echeverría se encontró con una situación delicada

Mariano Echeverría, ex defensor del Deportivo Maipú, llega a un equipo que está en el último lugar de la Zona B, con 4 unidades, producto de un triunfo, un empate, y cinco derrotas, cuatro de ellas han sido consecutivas.

El único triunfo del Deportivo Maipú fue en la fecha 2 ante Atlético de Rafaela por 2 a 1, con los goles de Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel. El partido se jugó el pasado 21 de febrero en calle Vergara, tras este partido empató uno y perdió cuatro.

El nuevo entrenador del Deportivo Maipú, que asumió el miércoles, en estas pocas prácticas ha mostrado mucha intensidad, y ha tratado de motivar a sus dirigidos.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

Deportivo Maipú tras jugar con Colegiales, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la fecha 10°, visitará a Patronato el domingo 19 a las 16. Luego volverá a jugar de local en la fecha 11, con Almagro, el domingo 26 a las 18.

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