Mariano Echeverría y su llegada al Deportivo Maipú: "Tengo un lindo desafío"

Mariano Echeverría Deportivo Maipú. Mariano Echeverría volvió a Deportivo Maipú tras el ascenso del 2008 al Federal A como jugador. Ahora cumple la función de entrenador. Foto: Prensa Deportivo Maipú

Mariano Echeverría habló de la salida de Alexis Matteo

Mariano Echeverría se refirió a la salida del Cruzado de Alexis Matteo, con quien tienen una amistad, ya que ambos son oriundos de Mardel. "Se fue un amigo, Alexis es de Mar del Plata, nos conocemos de toda la vida, cuando se confirmó que venía al Deportivo Maipú le mandé un mensaje y le dije: 'la puerta que vos cerrás, la abro yo. Es un gran amigo y ha hecho un gran trabajo con el grupo".

El Deportivo Maipú lleva cuatro derrotas seguidas, y está en el último lugar de la Zona B. Sobre esta situación afirmó: "Tenemos una linda oportunidad de revertir este difícil momento frente a la gente que nos va a ir alentar como lo hace siempre. Esperemos conseguir un buen resultado, lo que le he transmitido al plantel es que tenga mucho compromiso".

"Soy un agradecido a este club, a la gente que siempre me brindó su cariño. Vengo a dar todo como entrenador", cerró el DT.