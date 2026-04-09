Mariano Echeverría y su llegada al Deportivo Maipú: "Tengo un lindo desafío"

Deportivo Maipú tiene a un nuevo entrenador, Mariano Echeverría, quien trabaja con mucha intensidad. El nuevo DT tendrá su estreno este domingo desde las 18.30 ante Colegiales en el estadio Omar Higinio Sperudutti, por la Primera Nacional.
Mariano Echeverría, el nuevo entrenador del Deportivo Maipú, contó los objetivos que tiene como conductor del equipo. El domingo será su estreno de local ante Colegiales
Deportivo Maipú tiene a un nuevo entrenador, Mariano Echeverría, quien trabaja con mucha intensidad. El nuevo DT tendrá su estreno este domingo desde las 18.30 ante Colegiales en el estadio Omar Higinio Sperudutti, por la Primera Nacional.
El ex defensor dirigió a Tigre y tuvo una experiencia muy importante en el exterior.
El defensor, que retornó al club tras su ascenso con el Cruzado al Federal en el 2008, habló con el periodista Marcos Barrera, de Radio Nihuil y aseguró: "La verdad que estoy contento de volver a Mendoza, tengo un lindo desafío. Hoy tengo una causa importante, que es dirigir al Deportivo Maipú, vuelvo a un lugar que conozco y me compromete el doble por el sentimiento que tengo por el club".
Mariano Echeverría se refirió a la salida del Cruzado de Alexis Matteo, con quien tienen una amistad, ya que ambos son oriundos de Mardel. "Se fue un amigo, Alexis es de Mar del Plata, nos conocemos de toda la vida, cuando se confirmó que venía al Deportivo Maipú le mandé un mensaje y le dije: 'la puerta que vos cerrás, la abro yo. Es un gran amigo y ha hecho un gran trabajo con el grupo".
El Deportivo Maipú lleva cuatro derrotas seguidas, y está en el último lugar de la Zona B. Sobre esta situación afirmó: "Tenemos una linda oportunidad de revertir este difícil momento frente a la gente que nos va a ir alentar como lo hace siempre. Esperemos conseguir un buen resultado, lo que le he transmitido al plantel es que tenga mucho compromiso".
"Soy un agradecido a este club, a la gente que siempre me brindó su cariño. Vengo a dar todo como entrenador", cerró el DT.