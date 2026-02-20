Deportivo Maipú recibe al Atlético Rafaela en su debut como local en la Primera Nacional

Deportivo Maipú tendrá su estreno como local en la temporada 2026 y será ante ante Atlético Rafaela, en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
Deportivo Maipú jugará este sábado a las 20 con Atlético Rafaela por la 2da fecha del torneo de la Primera Nacional y será su debut en calle Vergara
Deportivo Maipú tendrá su estreno como local en la temporada 2026 y será ante ante Atlético Rafaela, en el estadio Omar Higinio Sperdutti.
El partido correspondiente a la 2da fecha de la Zona B se jugará desde las 20, tendrá el arbitraje de Franco Acita y se podrá ver por LPF Play.
La temporada no comenzó bien para el Cruzado ya que perdió 1 a 0 ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina y en su primer partido por la Primera Nacional cayó ante Agropecuario por 2 a 1, en condición de visitante.
La última vez que Deportivo Maipú jugó de local fue ante Colegiales el 28 de septiembre de 2025, pero estos casi 5 meses fueron aprovechados por la dirigencia para hacer obras en el estadio.
Este sábado se inaugurará la tribuna Norte y las nuevas luminarias además del sistema de reconocimiento facial en los sectores Norte y Oeste, por lo que para poder ingresar los hinchas deberán validar su identidad (RENAPER) en la app Global Fan
Atlético de Rafaela, uno de los equipos que ascendió en esta temporada a la Primera Nacional, viene de igualar sin goles de local ante Almagro. Y este será su segundo partido en el torneo, donde intentará lograr un buen resultado.
Se enfrentaron en nueve oportunidades, el conjunto de Rafaela ganó 4 cotejos, el Cruzado ganó 2 y otros 3 partidos finalizaron en empate.
El último enfrentamiento fue el 17 de septiembre de 2023 y ganó La Crema como local.
Probables formaciones:
Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla y Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone y Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.
Atlético Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Juan Capurro y Agustín Obando; Martiniano Moreno y Mauro Quiroga. DT: Iván Juárez.
Estadio: Deportivo Maipú.
Árbitro: Franco Acita.
Hora: 20