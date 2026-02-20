Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Deportivo Maipú recibe al Atlético Rafaela en su debut como local en la Primera Nacional

Deportivo Maipú jugará este sábado a las 20 con Atlético Rafaela por la 2da fecha del torneo de la Primera Nacional y será su debut en calle Vergara

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú este sábado tendrá su estreno de local ante Atlético Rafaela.

Deportivo Maipú tendrá su estreno como local en la temporada 2026 y será ante ante Atlético Rafaela, en el estadio Omar Higinio Sperdutti.

El partido correspondiente a la 2da fecha de la Zona B se jugará desde las 20, tendrá el arbitraje de Franco Acita y se podrá ver por LPF Play.

Estadio Maipú

La temporada no comenzó bien para el Cruzado ya que perdió 1 a 0 ante Deportivo Riestra por la Copa Argentina y en su primer partido por la Primera Nacional cayó ante Agropecuario por 2 a 1, en condición de visitante.

Cuándo fue el último partido del Deportivo Maipú en calle Vergara

La última vez que Deportivo Maipú jugó de local fue ante Colegiales el 28 de septiembre de 2025, pero estos casi 5 meses fueron aprovechados por la dirigencia para hacer obras en el estadio.

Este sábado se inaugurará la tribuna Norte y las nuevas luminarias además del sistema de reconocimiento facial en los sectores Norte y Oeste, por lo que para poder ingresar los hinchas deberán validar su identidad (RENAPER) en la app Global Fan

Atlético de Rafaela, uno de los equipos que ascendió en esta temporada a la Primera Nacional, viene de igualar sin goles de local ante Almagro. Y este será su segundo partido en el torneo, donde intentará lograr un buen resultado.

Los enfrentamientos del Deportivo Maipú y el Atlético Rafaela

Se enfrentaron en nueve oportunidades, el conjunto de Rafaela ganó 4 cotejos, el Cruzado ganó 2 y otros 3 partidos finalizaron en empate.

El último enfrentamiento fue el 17 de septiembre de 2023 y ganó La Crema como local.

Probables formaciones:

Deportivo Maipú: Nahuel Galardi; Lucas Faggioli, Luciano Arnijas, Arón Agüero y Juan Pablo De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla y Juan Pablo Gobetto; Marcelo Eggel; Franco Saccone y Felipe Rivarola. DT: Alexis Matteo.

Atlético Rafaela: Mayco Bergia; Agustín Solveyra, Nicolás Ramos, Fernando Ponce y Enzo Wuattier; Nahuel Cainelli, Facundo Soloa, Juan Capurro y Agustín Obando; Martiniano Moreno y Mauro Quiroga. DT: Iván Juárez.

Estadio: Deportivo Maipú.

Árbitro: Franco Acita.

Hora: 20

