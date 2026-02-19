La plataforma de streaming Netflix acaba de incorporar a su catálogo la película El mundo temblará (The World Will Tremble), una producción dirigida por el nominado al Oscar Lior Geller que revive uno de los capítulos más heroicos y menos conocidos de la Segunda Guerra Mundial.
Netflix: la desgarradora película basada en hechos reales que estremece a todos
Se trata de un drama histórico de Netflix, que relata la increíble fuga de dos prisioneros de un campo de exterminio nazi para contarle la verdad al mundo
La película de Netflix, uno de los estrenos más esperados del catálogo, que combina suspenso y rigor histórico, ya se ubica entre lo más visto gracias a su crudo relato sobre la resistencia.
De origen estadounidense, de 2025, la película El mundo temblará se estrenó en la plataforma de Netflix el 18 de febrero de 2026, con una duración de 1 hora y 49 minutos.
Netflix: de qué trata la película El mundo temblará
Ambientada en enero de 1942, la historia de Netflix se centra en la primera fuga exitosa del campo de exterminio de Chemno, en la Polonia ocupada. Dos prisioneros judíos, Micha Podchlebnik y Solomon Weiner, logran escapar de un destino seguro de muerte con un objetivo que trasciende su propia supervivencia: dar testimonio al mundo sobre el plan sistemático de los nazis para el exterminio. El film narra en tiempo real la angustiante huida por bosques y ríos mientras son perseguidos por las fuerzas alemanas, convirtiéndose en las primeras voces en alertar sobre el horror del Holocausto.
Reparto de El mundo temblará, película de Netflix
El peso dramático de la cinta recae en un elenco internacional de gran nivel:
- Oliver Jackson-Cohen (estrella de El hombre invisible) como Solomon Weiner.
- Jeremy Neumark Jones como Micha Podchlebnik.
- Anton Lesser (recordado por su papel en Andor y Game of Thrones).
- David Kross (protagonista de The Reader).
- Charlie MacGechan como Wolf.
- Michael Fox y Gilles Ben-David.
Tráiler de El mundo temblará, película de Netflix
Dónde ver la película El mundo temblará, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película El mundo temblará se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película The World Will Shake no está disponible en Netflix.
- España: la película El mundo temblará no está disponible en Netflix.