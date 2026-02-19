Netflix: la desgarradora película basada en hechos reales que estremece a todos

netflix-pelicula-el-mundo-temblará

Netflix: de qué trata la película El mundo temblará

Ambientada en enero de 1942, la historia de Netflix se centra en la primera fuga exitosa del campo de exterminio de Chemno, en la Polonia ocupada. Dos prisioneros judíos, Micha Podchlebnik y Solomon Weiner, logran escapar de un destino seguro de muerte con un objetivo que trasciende su propia supervivencia: dar testimonio al mundo sobre el plan sistemático de los nazis para el exterminio. El film narra en tiempo real la angustiante huida por bosques y ríos mientras son perseguidos por las fuerzas alemanas, convirtiéndose en las primeras voces en alertar sobre el horror del Holocausto.

Reparto de El mundo temblará, película de Netflix

El peso dramático de la cinta recae en un elenco internacional de gran nivel:

Oliver Jackson-Cohen (estrella de El hombre invisible) como Solomon Weiner.

Jeremy Neumark Jones como Micha Podchlebnik.

Anton Lesser (recordado por su papel en Andor y Game of Thrones).

David Kross (protagonista de The Reader).

Charlie MacGechan como Wolf.

Michael Fox y Gilles Ben-David.

Tráiler de El mundo temblará, película de Netflix

Dónde ver la película El mundo temblará, según la zona geográfica

Latinoamérica: la película El mundo temblará se puede ver en Netflix .

El mundo temblará se puede ver en . Estados Unidos: la película The World Will Shake no está disponible en Netflix .

The World Will Shake no está disponible en . España: la película El mundo temblará no está disponible en Netflix.