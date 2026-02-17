Netflix lanzó la serie turca de 8 episodios más romántica del 2026

Lejos del melodrama clásico, la historia apuesta por un tono más introspectivo, donde el amor no siempre es suficiente y cada elección tiene consecuencias difíciles de desandar.

Uno de los mayores aciertos de Amar, perder es su mirada realista sobre el amor adulto, lejos de idealizaciones. La narrativa se detiene en los pequeños gestos, en las palabras que no se dicen y en los momentos en los que el miedo a perder termina siendo, paradójicamente, la causa de la pérdida.

En ese recorrido, la serie también aborda temas como la culpa, el perdón y la dificultad de soltar cuando todavía hay sentimientos latentes.

Netflix: de qué trata la serie Amar, perder

Los protagonistas de la serie turca Amar, perder son Afife y Kemal (Ibrahim Çelikkol). Ella es una guionista que atraviesa una importante deuda y él es el atractivo heredero de un cobrador de deudas.

A pesar de tener dos misiones diferentes, estos protagonizan un amor imposible que marca para siempre el destino de dos familias.

Netflix: reparto de la serie Amar, perder

Ibrahim Çelikkol

Emine Meyrem

Yasemin Kay Allen

TarIk Papuççuoglu

Deniz Türkali

Menderes Samancilar

Sinan Bengier

Asuman Çakir

Tráiler de la serie Amar, perder

