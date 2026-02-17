Netflix lanzó la serie turca de 8 episodios más romántica del 2026

Netflix acaba de incorporar a su extenso catálogo de series, la producción turca más vista del 2026. Un drama íntimo, romántico y emocional, se trata de la serie Amar, perder.
La nueva producción turca recién incorporada al catálogo de Netflix propone un drama íntimo y emocional sobre los vínculos, las decisiones irreversibles y las huellas que deja el amor cuando se transforma en pérdida.
Amar, perder, una serie que se sumerge en los pliegues más complejos de las relaciones humanas y confirma el atractivo global de este tipo de producciones.
Lejos del melodrama clásico, la historia apuesta por un tono más introspectivo, donde el amor no siempre es suficiente y cada elección tiene consecuencias difíciles de desandar.
Uno de los mayores aciertos de Amar, perder es su mirada realista sobre el amor adulto, lejos de idealizaciones. La narrativa se detiene en los pequeños gestos, en las palabras que no se dicen y en los momentos en los que el miedo a perder termina siendo, paradójicamente, la causa de la pérdida.
En ese recorrido, la serie también aborda temas como la culpa, el perdón y la dificultad de soltar cuando todavía hay sentimientos latentes.
Netflix: de qué trata la serie Amar, perder
Los protagonistas de la serie turca Amar, perder son Afife y Kemal (Ibrahim Çelikkol). Ella es una guionista que atraviesa una importante deuda y él es el atractivo heredero de un cobrador de deudas.
A pesar de tener dos misiones diferentes, estos protagonizan un amor imposible que marca para siempre el destino de dos familias.
Netflix: reparto de la serie Amar, perder
- Ibrahim Çelikkol
- Emine Meyrem
- Yasemin Kay Allen
- TarIk Papuççuoglu
- Deniz Türkali
- Menderes Samancilar
- Sinan Bengier
- Asuman Çakir
Tráiler de la serie Amar, perder
Dónde ver la serie Amar, perder, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Amar, perder se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Amar, perder se puede ver en Netflix.
- España: la serie Amar, perder se puede ver en Netflix.