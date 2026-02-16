Netflix: Javier Rey impacta con la serie española de 8 capítulos

Y es que, tanto el elenco, como la ambientación y los diálogos consiguen atraer al espectador y que éste se pregunte varias veces qué es lo que están viendo.

La historia transcurre con el desorden de varios sucesos que cobran vida mientras la serie se va completando con sus últimos capítulos.

Si bien es cierto que este thriller, con letras mayúsculas, no está hecho para cualquiera ya que requiere de paciencia, la tensión que genera con sus giros, acompañados por una banda sonora en clave hitchcockiana, la convierte en una de las series del año.

Netflix: de qué trata la serie La última noche de tremor

Este thriller psicológico de ocho capítulos de entre 70 y 80 minutos cada uno, sigue la historia de Peter Harper (Javier Rey), “un músico y compositor en crisis que se recluye en un pueblo costero en el norte de España para terminar su última obra”, según su sinopsis oficial.

tremor

Sin embargo, un giro inesperado cambiará el curso de su vida y desencadenará una serie de vivencias terroríficas. “Tras un accidente durante una tormenta, el protagonista comienza a sufrir unas espeluznantes visiones sobre sus vecinos”, reza la reseña de la ficción.

Netflix: elenco de la serie La última noche de tremor

Javier Rey

Ana Polvorosa

Willy Toledo

Pilar Castro

Tráiler de la serie La última noche de tremor

Dónde ver la serie La última noche de tremor, según la zona geográfica