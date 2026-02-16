Netflix sorprende constantemente con las mejores producciones de series españolas, como por ejemplo esta con Javier Rey que impacta, se trata de La última noche de tremor.
Netflix: Javier Rey impacta con la serie española de 8 capítulos
Un músico (Javier Rey) en crisis sufre el impacto de un rayo y empieza a tener visiones de hechos que no han pasado.
La serie disuelve una dosis de suspense en ocho capítulos en los que se estira el misterio con una fórmula exitosa que te atrapa desde el principio.
Y es que, tanto el elenco, como la ambientación y los diálogos consiguen atraer al espectador y que éste se pregunte varias veces qué es lo que están viendo.
La historia transcurre con el desorden de varios sucesos que cobran vida mientras la serie se va completando con sus últimos capítulos.
Si bien es cierto que este thriller, con letras mayúsculas, no está hecho para cualquiera ya que requiere de paciencia, la tensión que genera con sus giros, acompañados por una banda sonora en clave hitchcockiana, la convierte en una de las series del año.
Netflix: de qué trata la serie La última noche de tremor
Este thriller psicológico de ocho capítulos de entre 70 y 80 minutos cada uno, sigue la historia de Peter Harper (Javier Rey), “un músico y compositor en crisis que se recluye en un pueblo costero en el norte de España para terminar su última obra”, según su sinopsis oficial.
Sin embargo, un giro inesperado cambiará el curso de su vida y desencadenará una serie de vivencias terroríficas. “Tras un accidente durante una tormenta, el protagonista comienza a sufrir unas espeluznantes visiones sobre sus vecinos”, reza la reseña de la ficción.
Netflix: elenco de la serie La última noche de tremor
- Javier Rey
- Ana Polvorosa
- Willy Toledo
- Pilar Castro
Tráiler de la serie La última noche de tremor
Dónde ver la serie La última noche de tremor, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La última noche de tremor se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La última noche de tremor se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la serie La última noche de tremor se puede ver en Netflix.