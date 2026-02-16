Uno de estos casos es una serie británica que tiene solamente 4 capítulos y dos excelentes protagonistas: David Tennant y Stanley Tucci, unidos a una historia que atrapa desde el primer momento, hacen de esta producción una excelente idea para consumir en un maratón. Descubre de qué serie de Netflix se trata.

desde dentro, serie, netflix

La serie británica que arrasa en Netflix y que tiene solo 4 capítulos

En esta serie de Netflix, Stanley Tucci (El Diablo Viste a la Moda) es un persona condenada y que se encuentra en el corredor de la muerte, pero que tiene un talento especial a la hora de resolver misterios. Es por eso mismo que una joven periodista británica recurre a él para que la ayude a encontrar a una amiga desaparecida.