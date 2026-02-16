Las series tienen un lugar especial en Netflix y cuando se trata de pocos capítulos, actores conocidos y una excelente historia, la plataforma sabe que tiene un éxito entre manos y que, muchas veces, no requiere de un gran aparato de publicidad.
La serie británica que arrasa en Netflix y que tiene solo 4 capítulos
Esta serie británica está protagonizada por actores muy conocidos y no ha tenido mucha publicidad de parte de Netflix
Uno de estos casos es una serie británica que tiene solamente 4 capítulos y dos excelentes protagonistas: David Tennant y Stanley Tucci, unidos a una historia que atrapa desde el primer momento, hacen de esta producción una excelente idea para consumir en un maratón. Descubre de qué serie de Netflix se trata.
La serie británica que arrasa en Netflix y que tiene solo 4 capítulos
En esta serie de Netflix, Stanley Tucci (El Diablo Viste a la Moda) es un persona condenada y que se encuentra en el corredor de la muerte, pero que tiene un talento especial a la hora de resolver misterios. Es por eso mismo que una joven periodista británica recurre a él para que la ayude a encontrar a una amiga desaparecida.
Al mismo tiempo, un sacerdote interpretado por David Tennant (Jessica Jones, Doctor Who) se verá obligado a tomar decisiones extremas para proteger a sus seres queridos, apurado por la presión del momento y por las situaciones.
Esta serie dramática de Netflix tiene 4 capítulos que duran alrededor de una hora. Si bien, su puntaje en IMDb la ubica lejos de las mejores, su trama y sus actores la colocan como un gran plan para ver en solitario o en pareja en cualquier momento del día.
Reparto de Desde Dentro, la serie de Netflix
- David Tennant: Harry Watling
- Stanley Tucci: Jefferson Grieff
- Dolly Wells: Janice Fife
- Lydia West: Beth Davenport
- Lyndsey Marshal: Mary Watling
- Louis Oliver: Ben Watling
Trailer de Desde Dentro, la serie de Netflix