Netflix acapara toda la atención con un estreno lleno de drama y romance

Esta entretenida película es un estreno de origen hindú, de 2005, escrita y dirigida por Siddharth Anand, y protagonizada por Saif Ali Khan y Preity Zinta.

Con las emociones a flor de piel y los sentimientos más expuestos que nunca, esta joya que está resaltando entre todas las series y películas, está haciendo enloquecer al público, sobre todo a los amantes de las historias donde triunfa el amor, con una trama de 2 horas y 38 minutos.