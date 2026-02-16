Netflix acapara toda la atención con un estreno lleno de drama y romance

Prometiendo ser una de las más reproducidas este mes de febrero de 2026, acaba de llegar a Netflix la película Salaam Namaste, una comedia romántica de Boollywood que es súper recomendable para ver cualquier día de la semana y soñar con el amor verdadero.
Esta entretenida película es un estreno de origen hindú, de 2005, escrita y dirigida por Siddharth Anand, y protagonizada por Saif Ali Khan y Preity Zinta.
Con las emociones a flor de piel y los sentimientos más expuestos que nunca, esta joya que está resaltando entre todas las series y películas, está haciendo enloquecer al público, sobre todo a los amantes de las historias donde triunfa el amor, con una trama de 2 horas y 38 minutos.
El estreno de Salaam Namaste en la plataforma de Netflix, fue el 13 de febrero de 2026, día en que comenzó a hilvanar una cantidad impresionante de visualizaciones en todo el mundo, para permanecer en los puestos de arriba en el ranking de reproducciones.
Netflix: de qué trata la película Salaam Namaste
Esta película que irrumpió con todo y para bien en Netflix, centra su historia, ambientada en la ciudad australiana de Melbourne, en el chef Nick (Saif Ali Khan) y la locutora de radio Amby (Preity Zinta), quiénes prácticamente se odian en un primer momento, pero luego terminan viviendo bajo el mismo techo, con todo lo que ello implica: convivencia difícil, embarazo inesperado, miedo al compromiso y modernidad.
Reparto de Salaam Namaste, película de Netflix
- Saif Ali Khan (Nikhil “Nick” Arora)
- Preity Zinta (Ambar “Amby” Malhotra)
- Arshad Warsi (Ranjan “Rona” Mathur)
- Jaaved Jaaferi (Jaggu Yadav)
- Jugal Hansraj (Jignesh ”Jerry” Pandya)
- Tania Zaetta (Cathy R. Mathur)
- Kunal Vijaykar (Deepan Nair)
- Kavita Kapoor (Reema Desai)
Dónde ver la película Salaam Namaste, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Salaam Namaste se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Salaam Namaste se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la película Salaam Namaste se puede ver en Netflix.