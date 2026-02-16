Puede que los usuarios estén, con la llega de la serie Los niños de plomo, ante una de las creaciones más impactantes de Netflix de los últimos tiempos. Es que esta entrega, por su crudo contenido, ya es una de las más vistas en el mundo.
Netflix: la nueva serie polaca llena de visualizaciones e ideal para maratonear
Acaba de estrenar en el catálogo de series y películas de Netflix una aclamada entrega de drama, que la está rompiendo
Estamos hablando de una serie polaca que ya está arrasando con visualizaciones este 2026.
Con un total de 6 capítulos, esta serie es ideal para maratonear y meterse de lleno en una historia basada en hechos reales.
La producción que la rompe entre todas las series y películas, es una historia ficticia, inspirada en la historia real de la doctora Jolanta Wadowska-Król, quien reveló en la década de los 70, masivos casos de envenenamiento por plomo en niños que vivían en las inmediaciones de una fundición.
La serie polaca está dirigida por Maciej Pieprzyca, cuenta con un reparto de lujo, liderado por la actriz Joanna Kulig, y fue estrenada el 11 de febrero de 2026 en el catálogo de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Niños de plomo
La serie que acaba de llegar a Netflix, cuenta la historia de una joven doctora, que se da cuenta que muchos de los niños que viven en las cercanías a una fábrica de fundición, están envenenados con plomo. La valiente médica expone su vida ante una pandemia infantil letal.
Reparto de Niños de plomo, serie de Netflix
- Joanna Kulig (Jolanta Wadowska-Król)
- Agata Kulesza (Krystyna Berger)
- Kinga Preis (Wiesawa Wilczek)
- Michal Zurawski (Hubert Niedziela)
- Marian Dziedziel (Jerzy Zietek)
- Zbigniew Zamachowski (Zdzislaw Grudzien)
- Sebastian Pawlak (Zbigniew Król)
- Grzegorz Przybyt (Alojz Sonntag)
Tráiler de Niños de plomo, serie de Netflix
Dónde ver la serie Niños de plomo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Niños de plomo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Niños de plomo se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la serie Niños de plomo se puede ver en Netflix.