Netflix: la nueva serie polaca llena de visualizaciones e ideal para maratonear

La producción que la rompe entre todas las series y películas, es una historia ficticia, inspirada en la historia real de la doctora Jolanta Wadowska-Król, quien reveló en la década de los 70, masivos casos de envenenamiento por plomo en niños que vivían en las inmediaciones de una fundición.

La serie polaca está dirigida por Maciej Pieprzyca, cuenta con un reparto de lujo, liderado por la actriz Joanna Kulig, y fue estrenada el 11 de febrero de 2026 en el catálogo de Netflix.

netflix-serie-niños-de-plomo1

Netflix: de qué trata la serie Niños de plomo

La serie que acaba de llegar a Netflix, cuenta la historia de una joven doctora, que se da cuenta que muchos de los niños que viven en las cercanías a una fábrica de fundición, están envenenados con plomo. La valiente médica expone su vida ante una pandemia infantil letal.

netflix-serie-niños-de-plomo

Reparto de Niños de plomo, serie de Netflix

Joanna Kulig (Jolanta Wadowska-Król)

Agata Kulesza (Krystyna Berger)

Kinga Preis (Wiesawa Wilczek)

Michal Zurawski (Hubert Niedziela)

Marian Dziedziel (Jerzy Zietek)

Zbigniew Zamachowski (Zdzislaw Grudzien)

Sebastian Pawlak (Zbigniew Król)

Grzegorz Przybyt (Alojz Sonntag)

Tráiler de Niños de plomo, serie de Netflix

Embed - NIÑOS DE PLOMO | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 11 Febrero/26 - NETFLIX

Dónde ver la serie Niños de plomo, según la zona geográfica