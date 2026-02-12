Entre todos los estrenos que la plataforma de Netflix está incorporando a su plataforma, esta producción irlandesa que acaba de estrenar, es probablemente una de las que mayores éxitos tenga, al menos por los que comentan los expertos en las páginas especializadas de series y películas.
Netflix: la serie irlandesa que recién se estrena y es perfecta para maratonear
Acaba de estrenarse en Netflix una serie que es para morirse de risa y la rompe entre las series y películas
Se trata de la serie Cómo llegar al cielo desde Belfast, una divertida y entretenida propuesta para ver en Netflix, con mucho humor negro, siendo una excelente idea si lo que se quiere ver es una comedia para alejarse de los problemas diarios.
Tres amigas que intentan averiguar de qué manera murió una amiga, es la trama central de la serie de Netflix, que tiene 8 capítulos, que van entre los 46 y 57 minutos de duración cada uno.
La serie dirigida por Lisa McGee, que tiene un reparto exquisito, recibió excelentes calificaciones de los críticos, al igual que las recomendaciones de los usuarios de Netflix.
Netflix: de qué trata la serie Cómo llegar al cielo desde Belfast
La nueva serie que acaba de aterrizar a la plataforma de b, gira en torno a tres amigos que investigan la misteriosa muerte de un compañero de la escuela. Intentando encontrar pistas de lo que le pasó a su amiga, este grupo de persona tratará de manejarse con cuidado en la investigación y mantener oculto un secreto.
Reparto de Cómo llegar al cielo desde Belfast, serie de Netflix
- Roisin Gallagher (Saoirse)
- Sinéad Keenan (Robyn)
- Caoilfhionn (Dara)
- Monica Jackson (Saoirse)
- Emmett J. Scanlan (Owen)
- Tom Basden (Seb)
- Ardal O-Hanlon (Seamus)
- Michelle Fairey (Margo)
Tráiler de Cómo llegar al cielo desde Belfast, serie de Netflix
Dónde ver la película Tornados, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Cómo llegar al cielo desde Belfast se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie How To Get To Heaven From Belfast se puede ver en Netflix.
- España: Misión: la serie Cómo llegar al cielo desde Belfast se puede ver en Netflix.