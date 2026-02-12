Netflix: la serie irlandesa que recién se estrena y es perfecta para maratonear

Se trata de la serie Cómo llegar al cielo desde Belfast, una divertida y entretenida propuesta para ver en Netflix, con mucho humor negro, siendo una excelente idea si lo que se quiere ver es una comedia para alejarse de los problemas diarios.

Tres amigas que intentan averiguar de qué manera murió una amiga, es la trama central de la serie de Netflix, que tiene 8 capítulos, que van entre los 46 y 57 minutos de duración cada uno.