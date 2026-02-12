Prime Video acaba de estrenar una película española inspirada en una exitosa novela de Wattpad

Sigue mi voz acaba de aterrizar en Prime Video Latinoamérica pero se estrenó en 2025. Este drama romántico original de España escrita y dirigida por Inés Pintor y Pablo Santidrián, basada en el libro Watpadd de Ariana Godoy, la autora de éxitos como A través de mi ventana.

Prime Video: ¿de qué trata la película?

"Tras una crisis de salud que la mantiene en casa 76 días seguidos, Klara no hace otra cosa que escuchar su programa de radio favorito, "Sigue Mi Voz". Pero un día se pregunta: ¿es posible enamorarse de alguien a quien ha oído en la radio, pero nunca ha conocido? ¿Puede realmente sentir algo por Kang, el presentador del programa de radio, superará sus miedos y saldrá de nuevo al mundo?", revela la descripción de Prime Video.