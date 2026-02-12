Prime Video es el servicio de streaming de Amazon y tiene series y películas para todos los integrantes de la familia. Tiene clásicos del humor, realities con presencia de múltiples de concursantes y miniseries de corte policial. En esta ocasión, traemos como recomendación un film que se acaba de estrenar.
Prime Video acaba de estrenar una película española inspirada en una exitosa novela de Wattpad
Es una nueva adaptación de Ariana Godoy, la autora de A través de mi ventana. La trama plantea un debate sobre salud mental
Sigue mi voz acaba de aterrizar en Prime Video Latinoamérica pero se estrenó en 2025. Este drama romántico original de España escrita y dirigida por Inés Pintor y Pablo Santidrián, basada en el libro Watpadd de Ariana Godoy, la autora de éxitos como A través de mi ventana.
Prime Video: ¿de qué trata la película?
"Tras una crisis de salud que la mantiene en casa 76 días seguidos, Klara no hace otra cosa que escuchar su programa de radio favorito, "Sigue Mi Voz". Pero un día se pregunta: ¿es posible enamorarse de alguien a quien ha oído en la radio, pero nunca ha conocido? ¿Puede realmente sentir algo por Kang, el presentador del programa de radio, superará sus miedos y saldrá de nuevo al mundo?", revela la descripción de Prime Video.
La película gira en torno a la vida de Klara, que lleva meses encerrada entre cuatro paredes, y no como elección propia, sino como consecuencia de una crisis de salud mental. Durante mucho tiempo, su única conexión con el mundo exterior es un programa de radio nocturno, conducido por Kang, cuya voz se convierte en su ancla emocional. Frente a estas circunstancias, la protagonista se pregunta: ¿es posible enamorarse de alguien a quien solo has escuchado, pero nunca has conocido?
Entonces, la búsqueda de la respuesta a esa interrogante resulta ser el catalizador para que Klara enfrente sus miedos y decida salir de nuevo al mundo. De esta manera, somos testigos de cómo el amor puede funcionar como motor de superación frente a los obstáculos.
Tráiler
Elenco
- Berta Castañé como Klara.
- Jae Woo Yang es Kang.
- Claudia Traisac interpreta a Kamila.
- Nuno Gallego es como Diego.
- Yasmina Drissi como como Perla.
- Sofía de Iznájar interpreta a Ellie.